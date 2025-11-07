Haberler

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Güncelleme:
Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir'in de aralarında olduğu 12 milletvekilinin 18 dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bunlar arasında Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 7 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu.
  • 12 milletvekili hakkında toplam 18 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu.
  • Dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon'a havale edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu. Özgür Özel hakkında 7 fezleke hazırlandı.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

İŞTE İSİM İSİM 12 MİLLETVEKİLİ

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle: CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat.

Özgür Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (25)

Haber YorumlarıMurat Ç:

PKK ile iş birliği yapanların dosyalarınıda gönderin...

Yorum Beğen158
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak KILIÇ:

peki halkı sömüren sefalete süren dedimm dedik çaldım düdük diyenlere ne olacak.. türkiyenin ırzına geçtiler ama onlara bi şey yok

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCemal celal Maden:

Akp tetörüst başıyla

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıwdgt6mckbh:

her evden bir oy verdiğiniz zamanları ne tez unuttunuz

yanıt25
yanıt5
Haber YorumlarıNecmettin Erbakan:

valla biy oz vermedik. akpkklilarin kendilerini aklmak icin trollerinin uydurdugu bir yalan. Ona bakarsan secimden once chp ye attiginiz tum iftiralar, apoyu cikartacaklar, demirtasi cikartacaklar iftiralarinin hepsini su an kendiniz gerceklestiriyorusunuz. trolleri sizi...

yanıt2
yanıt4
Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Siyasilerin hepsi idamlık.

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaya bilir:

imden bu yana CHP yı mahkemeler ile davalar ile itibarsızlaştırma yapıyorsunuz. Ama boşuna uğraşmayın.

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıwdgt6mckbh:

17 belediye başkanınız içerde ne yapıyorlar niye girmişler kudese bir araştırdınız mı

yanıt11
yanıt31
Haber YorumlarıUfuk BİR:

wdgt6mckbh okumadın mı amaç CHP yi itibarsızlastışmak şimdi sen araştır malum partiyi

yanıt19
yanıt3
Haber YorumlarıNecmettin Erbakan:

arastirdim. Cogu sucsuz yere girmis. Ancak belgeleriyle suclari, yolsuzluklari belli olan akpp ve mhp lilere yargi hic bir islem yapmamis.

yanıt1
yanıt1
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
