Arakçi, Tahran'daki dörtlü güvenlik toplantısını bölgesel barış için fırsat saydı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, pazartesi günü başkent Tahran'da Mekke Savunma İttifakı ülkeleri ile yapılan dörtlü toplantıya ilişkin, "İran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla Tahran'da düzenlenen güvenlik toplantısı, bölgesel barış ve güvenlik konularında diyaloğun ilerletilmesi ve ortak tehditlerle mücadele açısından önemli bir fırsat sundu" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, pazartesi günü Mekke Savunma İttifakı ülkeleri Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ile yapılan dörtlü toplantı hakkında açıklamalar yaptı. Arakçi, başkent Tahran'da gerçekleştirilen toplantının "kalıcı güvenlik" açısından önemli olduğunu belirterek, "İran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla Tahran'da düzenlenen güvenlik toplantısı, bölgesel barış ve güvenlik konularında diyaloğun ilerletilmesi ve ortak tehditlerle mücadele açısından önemli bir fırsat sundu" dedi.

"Kalıcı güvenlik, bölge ülkelerinin katılımıyla ve bölge dışındaki güçlerin müdahalesi olmadan sağlanmalıdır"

Görüşmelerin sürdürülmesi konusunda varılan mutabakatın önemli bir adım olduğunu vurgulayan Arakçi, "Bu fırsatın kalıcı bir iş birliğine dönüştürülmesi; ilkeler üzerinde uzlaşmayı, güven inşasını, ülkelerin egemenliğine karşılıklı saygıyı ve somut taahhütleri gerektiriyor. İran'ın bakış açısına göre kalıcı güvenlik, bölge ülkelerinin katılımıyla ve bölge dışındaki güçlerin askeri varlığı ve müdahalesi olmadan sağlanmalıdır. Bu yaklaşım, bölge ülkelerinin kendi geleceklerini belirleme konusunda sorumluluk üstlenmesine dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Komşularımız önceliğimizdir"

İsrail'in saldırganlığına vurgu yapan Arakçi, "İsrail rejiminin kötülükleri ve saldırganlığıyla mücadele etmek de, aynı çerçevede ülkelerin bağımsızlığını ve egemenliğini savunmak ve savaşın yayılmasını önlemek açısından temel bir gerekliliktir. Komşularımız önceliğimizdir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı