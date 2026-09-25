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Arakçi, ABD şartlarını yerine getirirse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılacak dedi

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Arakçi, ABD şartlarını yerine getirirse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılacak dedi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin bazı şartları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde açılabileceğini ve görüşmelerin yeniden başlayabileceğini söyledi. Arakçi, şartların İslamabad Mutabakat Zaptı'ndakilerden farklı olmadığını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin bazı şartları yerine getirmesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde açılabileceğini ve görüşmelerin yeniden başlayabileceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi New York'taki BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Arakçi, ABD'ye bir teklif sunduklarını belirterek, "Belirli şartlar yerine getirilirse Hürmüz Boğazı 7 gün için açılacak ve görüşmeler yeniden başlayacak. Bu planı kabul ettikleri anda ertesi günden itibaren bu takvim başlayabilir ve 7 gün sonra boğaz açılacaktır" dedi. Arakçi, "ABD'den karşılamasını istediğimiz şartlar yeni bir şey değil, ABD Başkanı tarafından imzalanan İslamabad Mutabakat Zaptı'nda yer alanlardan farklı bir şey değil" ifadelerini kullandı.

İslamabad Mutabakat Zaptı, ABD ve İran arasında Haziran ayında varılan ve Temmuz ayı başlarında çöken ateşkes anlaşması olarak biliniyor. Trump yönetimi daha önce yaptığı açıklamada, Haziran ayındaki anlaşmanın şartlarına geri dönmeyeceğini belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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