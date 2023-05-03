Antalya Toptancı Hal Esnafını Ziyaret Eden Başkan Böcek, Baharı Birlikte Yaşayacağız Dedi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Toptancı Hal esnafını ziyaret etti. Başkan Böcek, esnafın sorunlarını dinleyerek, desteklerini ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Toptancı Hal esnafını ziyaret etti. Ziyaretinde esnafın sorunlarını dinleyen Başkan Böcek, "Çok yakında ülke olarak güzel günleri göreceğiz, baharı birlikte yaşayacağız" dedi.

Başkan Böcek'e Antalya Toptancı Hal esnafını ziyaretinde; CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Rafet Zeybek, Belediye Başkanları ve Milletvekilleri Adayları eşlik etti. Başkan Böcek, tek tek esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

Böcek, ilk olarak Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz ve hal esnafıyla birlikte kahvaltı yaptı. Daha sonra Komisyoncular Derneği'ni ziyaret eden Böcek, tüccarlar ve komisyoncuları dinledi. Antalya'nın 21 hale sahip olduğunu vurgulayan Başkan Böcek, şunları söyledi:

"996 komisyoncu, 991 de tüccarımız var. İş hacmi olarak üç aydır Antalya Toptancı Hal'i Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. Türk turizm ve tarımın başkenti olan Antalya verimli topraklarıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Sizlerin içinden gelen biri olarak sorunlarınızın çözümü noktasında her zaman yanınızdayım."

Antalya Komisyoncular Derneği Hasan Ali Yılmaz da Böcek'e esnafın sorunlarını anlattı. Komisyoncular Derneği'nin 1956 yılında kurulduğunu dile getiren Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, şöyle devam etti:

"Esnaf arkadaşlarımızın ardiyeleri var. 2013 yılında bir kanun çıktı. Esnaflarımız ardiyelerini her 10 yılda bir yeniden satın almak zorunda kalıyor. Kanun 2030 yılına ertelendi ama bu konunun çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Yeni seçilecek milletvekili adaylarımızdan mecliste konunun takipçisi olarak desteklerini görmek istiyoruz. Muhittin Başkan'ımız seçildiği ilk günden itibaren hal esnafını sorunlarının çözümü noktasında gerekli kolaylığı sağlıyor. Teşekkür ediyoruz."

Başkan Böcek ve beraberindeki heyet daha sonra Antalya Toptancı Hali'ndeki ürünlerin günlük piyasa değerleme komisyonunu izledi. Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, Böcek'e desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.