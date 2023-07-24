Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP'deki değişime katıldığını ancak lider değişikliğine katılmadığını söyledi

Antalya'nın Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "CHP'nin 2010 yılından beri başlattığı değişime sonuna kadar katılıyorum. Lider değişikliği anlamında yapılan bu harekete katılıyor musunuz? Ona katılmıyorum." dedi.

Belediye Başkanı Esen, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla ilçedeki bir otelde, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Esen, burada yaptığı konuşmada, bir siyasetçinin eleştirilmeyi göze alması gerektiğini belirterek, gazetecinin yazdığı her şeyin dava edilmemesi, fikir ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Esen, partisi CHP içerisinde yaşanan değişim tartışmaları ile ilgili soru üzerine, CHP'de değişimin çok yıllar önce başladığını savunarak, bu değişimi gördüğü için CHP'de siyasete girdiğini belirtti.

Esen, bugün CHP'de herkesin her şeyi konuşabildiği bir noktaya geldiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir kişinin hiç de siyasi ahlaka sığmayan yöntemlerle eleştirilerek, siyaset dışına çıkarılmaya çalışılmasını toplum tasvip etmez. Bunu yapanları 'Gel sen bizi yönet' demez. Dolayısıyla öz olarak sorduğunuz bu değişime katılıyor musunuz sorusuna evet. CHP'nin 2010 yılından beri başlattığı değişime sonuna kadar katılıyorum.Lider değişikliği anlamında yapılan bu harekete katılıyor musunuz? Ona katılmıyorum. Bu değişim sürecini yıllardır hep beraber yapıyoruz. Bu değişimin içindeyim. İçinde olmaya da devam edeceğim. Ama ben öbür işlerin içinde değilim."

Konuşmanın ardından, Belediye Başkanı Esen gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.