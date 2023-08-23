Antalya Düşünce Platformu Kaymakamı ziyaret etti

Muratpasa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan'ı ziyaret eden Antalya Düşünce Platformu (ADP) Başkanı Halil Güvenbaş, "Antalya için elimizi taşın altına koymaya hazır" dedi.

Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbaş, Genel Sekreter Çağrı Yılmaz, Başkan Yardımcıları Okan Özkırmızı ve Levent Övdür'den oluşan bir heyet Muratpasa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan'ı ziyaret etti. Ziyarette önümüzdeki günlerde engelli sporcular ve down sendromlu çocuklar için yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verildi. Platform Başkanı Halil Güvenbaş Orhan Burhani'ye hediye sunarak misafirperverliği için teşekkür etti

Başkan Güvenbaş, "Kaymakamımız platformumuzu takip ettiğini ve Antalya için yapılan etkinlikler dolayısıyla takdir ettiğini bildirdi. Antalya için elimizi taşın altına koymaya hazır, kaymakamlığımızın yapacağı her türlü projeye destek olmak isteriz" dedi. - ANTALYA