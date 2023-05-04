Antalya'da Seçim Görsellerinde Türk Bayrağı İhlali

Antalya Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin itirazı üzerine Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP Antalya Milletvekili Adayı Murat Köse'nin Seçim Kanunu'nu ihlal eden Türk Bayraklı seçim görsellerinin propaganda araçlarından kaldırılmasına karar verdi.

Antalya Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin itirazı üzerine Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP Antalya Milletvekili Adayı Murat Köse'nin Seçim Kanunu'nu ihlal eden Türk Bayraklı seçim görsellerinin propaganda araçlarından kaldırılmasına karar verdi. Karar, gereğinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP Antalya Milletvekili Adayı Murat Köse'nin görsellerinde Seçim Kanunu'na aykırı bir şekilde Türk Bayrağı'nın kullanılması üzerine Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, araç üzerindeki görsellerin sökülmesi için ilçe emniyet müdürlüğüne müzekkere gönderilmesine karar verdi.

Benzeri biçimde CHP'nin itirazı üzerine, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Pazar günü Antalya'da miting yapacağı Kepez Turgut Özal Spor Salonu'na açılan yollardaki AK Parti bayraklarının kaldırılmasına da karar verdi.

AKP ve MHP'li seçim kurulu üyeleri, her iki karara da karşı oy kullandılar.