Antalya'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterildi

Antalya'da toplanan gruplar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi. Kudüs platformu üyeleri sloganlar atarak İsrail aleyhinde pankartlar açtı. Basın açıklaması yapan grup, İsrail'in saldırılarını kınadı ve dünyanın dur demesi gerektiğini vurguladı. Başka bir grup ise Manavgat'ta Filistin bayrakları açarak İsrail'e tepki gösterdi.

Antalya'da toplanan gruplar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde toplanan Kudüs platformu üyesi grup, sloganlar atarak İsrail aleyhinde pankartlar açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Hakan Üngel, 7 Ekim'den bu yana alanlarda olduklarını belirterek, her zaman mazlumların yanında bulunduklarını söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'yi bu akşam da bombalamaya devam ettiğini ifade eden Üngel, şunları kaydetti:

"Burada bulunduğumuz şu saatlerde Gazze'deki kardeşlerimiz, elektrikleri, suları, internetleri, kesik halde saldırı altında. Filistinli kardeşlerimizden edinilen son bilgilere göre, bombardıman hiç durmuyor, uçaklarla ve gemilerle Gazze bombalanıyor. Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor."

Üngel, İsrail'in her zamanki saldırılarını artırdığını, okulları ve hastaneleri bombaladığını ifade ederek, dünyanın buna "dur" demesi gerektiğini vurguladı.

Gruptakiler, açıklamanın ardından sloganlar atarak Muratpaşa Camii önüne kadar yürüdü.

Manavgat ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir başka grup da Filistin bayrakları açıp İsrail aleyhine sloganlar attı.

Basın açıklaması yaparak İsrail'in Gazze'ye saldırılana tepki gösteren gruptakiler, daha sonra dağıldı.