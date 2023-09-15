Antalya'da Emniyet Müdürü, Muhtarlarla Buluştu

Antalya'nın Gazipaşa ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, polis ile halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen güven-huzur toplantısında ilçedeki mahalle muhtarıyla buluşarak vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinledi.

Muhtarlar Derneği'nde yapılan toplantıya polis sorumluluk bölgesinde bulunan ilçedeki mahalle muhtarları katıldı. Mahalle muhtarları, mahallelerindeki vatandaşların kendilerine ilettiği sorunları ve istekleri, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan'a aktardı. İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili görüş, öneri ve çözüm yolları hakkında muhtarlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunan Emniyet Müdürü Kayhan, mahallelerdeki sorunların çözülmesi ve eksiklerin giderilmesi için Emniyet Müdürlüğü olarak asayiş, güvenlik ve uyuşturucu ile mücadele konularında kararlılıkla çalışmaların devam edeceğini belirtti.

"Muhtarlarla istişare içinde olmalıyız"

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek muhtarlarla bir araya geldiklerini belirten Kayhan, Gazipaşa'nın daha güvenli ve huzurlu bir şehir haline getirebilmek amacıyla Emniyet Müdürlüğü olarak aynı gayret ve çaba içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, muhtarlarla birlik içerisinde sorunların hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturacaklarının altını çizerek, "Güvenlik hizmetlerinin hızlı ve etkin yürütülmesi, suç olaylarının önlenmesi, gerçekleşen olaylarda faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi için başta muhtarlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın yürütülen polisiye faaliyetlere katkı sağlamalarının önemi büyüktür. Bu yüzden muhtarlarla istişare halinde olmalıyız" dedi. - ANTALYA