Anket sonuçlarını yorumladı! Akşener'den daha önce "Kazanamaz" dediği Kılıçdaroğlu için iddialı sözler

14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Anketlerin ortalamasına baktığımızda kimisine göre Kılıçdaroğlu 1. turda geçemiyor, kimisine göre 1. turda geçiyor ya da 2. tura kalıyor. Ortak bir şey var; ister 1. ister 2. tura kalsın Kılıçdaroğlu kazanıyor. Anketlerin ortak noktası bu" ifadelerini kullandı.

Konuk olduğu TV100 ekranlarında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemlerde yapılan anket sonuçlarını da yorumladı.

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağını ifade eden Akşener, "Anketlerin ortalamasına baktığımızda kimisine göre Kılıçdaroğlu 1. turda geçemiyor, kimisine göre 1. turda geçiyor ya da 2. tura kalıyor. Ortak bir şey var; ister 1. ister 2. tura kalsın Kılıçdaroğlu kazanıyor. Anketlerin ortak noktası bu" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamasından satırbaşları;

"Sokaktaki gözüm (Eşi Tuncer Akşener) Haziran seçiminde bana gelip 'Meral 500 bin fark atacağız' dedi. Yav kardeşim kafayı mı yedin? 100-150 bin bekliyoruz ama 500 bin ne... Sonra 805 bin fark olunca 'Tuncer sen bunu nereden gördün?' 'Belediye otobüsünü beklerken orada gördüm, değişen fikirleri gördüm.' dedi. Eşim 'geliyorsunuz' diyor sonra dönüp 'kazanıyoruz' diyor. Vatandaş onu tanımadığı için otobüste konuşuyorlar.

Siyasetçi denen muhterem talep eden. Dolayısıyla seçmenler veli nimettir. Eğer bir şey talep ediyorsanız seçmene kulak vermek durumundayız. Bu insanlar niçin AK Parti'yi destekliyor? Niçin desteklediği elbette öğrenilip, taleplerini de anlayıp ona yönelik çözümleri dile getirmemiz lazım. Siyasetin rekabeti seçmen üzerindendir, 'daha iyi hizmet ederim' üzerindendir. Bu kayboldu. Zaman zaman muhalefette bu kaybolma eyleminin tuzağına düştü.

Benim bir iddiam var; 1995 seçimleri gibi olacak. 3 parti yani AK Parti, CHP, İYİ Parti ya da İYİ Parti, CHP, AK Parti şeklinde sistem dizilebilecek. Aradaki puan farkları 3-5'tir bilemiyorum. Bundan sonra diğer siyasi partiler gelecek. Sandıktan çıkan sonucu tartışamazsın. Tahkir etmek gibi bir saygısızlığı yapamam.

SADULLAH ERGİN'LE İLGİLİ TARTIŞMALAR

(Eski bakan Sadullah Ergin'in DEVA kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge'den aday gösterilmesi) Altılı masadaki ittifak sistemi üzerinde konuşma hakkını kendimde bulmuyorum. CHP ve DEVA Partisi masaya oturup ortak bir liste üzerinden çalıştıkları herkes tarafından biliniyor. DEVA Partisi'nin verdiği aday isimlerini CHP değerlendirdi. Niye böyle değerlendirdiniz deme gibi bir hakkım yok. Amma velakin bu seçmenin iştiyakını anlamak mecburiyetimiz var. Seçmenin oyunu almak istiyorsak o insanı duymak, anlamak ve ikna etme mecburiyetimiz var. Sadullah Ergin, CHP ve DEVA yöneticilerine düşen o seçmeni ikna etmektir. Üstten parmak sallamak değildir.

İDRİS NAİM ŞAHİN'İN ADAYLIĞI

(İdris Naim Şahin'in İYİ Parti'den Ordu milletvekili adayı gösterilmesi) İdris Naim Şahin, Erdoğan'ın yakınında bulunan bir şahıs. PKK ile mücadele etmiş bir şahıs, o zaman Çözüm Süreci'ne karşı çıkmış. O dönem basına bakarsanız görevden alınmasını Abdullah Öcalan'ın istediği iddia edilmişti. Bahçeli görevden alınmayı eleştirmiş, İdris Naim Şahin'in arkasında durmuştur. Aytun Çıray'ın FETÖ'cülük iddiası üzerinden yürürsek eğer Şahin'in bir şaibesi varsa herhangi bir tahkikat açılmadıysa güvenmek zorundasınız. Benim hakkında açıldı, Şırnak'ta bir kişinin iddiaları üzerine dava açıldı. İfadem alınmadı. Ben sanık mıyım, tanık mıyım bilmiyorum? Buğra Kavuncu hakkında da FETÖ suçlaması yapılmıştı. Mahkemeye gitti. Şimdi dalga geçiyorum 'İçimizde FETÖ suçlamasından aklanan tek siyasetçi sensin' diye...

"TAKİPSİZLİK ALDI"

(İYİ Parti Elazığ 1. sıra adayı) O ilginç bir arkadaştır, ön seçimle çıktı. Bu arkadaş 10,5 yıl hapis yatmış bir ülkücüdür. 15 Temmuz'dan sonra 33 kişi tutuklandı, İrfan Sönmez de takipsizlik aldı, beraat aldı.