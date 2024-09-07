Üye Girişi
Haberler

Anket sonuçlarını paylaşan Özel, erken seçim çağrısını yineledi: Dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, anket sonuçlarını açıklayarak erken seçim çağrısında bulundu. Özel, "Toplumdaki erken seçim beklentisi, seçimden hemen sonra yüzde 25 civarındayken, bugün anketlere göre bu oran yüzde 50'yi aşmış durumda. Koşullar, erken seçimi kaçınılmaz hale getirecek. Ülkenin mevcut yönetimle dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır. Erken seçim için kararlılığımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Partisinin Tüzük Kurultayı'nda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısını bir kez daha yineledi.

"BEKLENTİ YÜZDE 50'LERİ GEÇMİŞTİR"

"Erken seçim konusunda toplumda seçimin ertesi gün yüzde 25'lerde olan beklenti, anket sonuçlarına göre yüzde 50'leri geçmiştir" diyen Özel, "Bu konunda CHP'nin iradesi tamdır. Bize kalırsa Sayın Erdoğan, kendiliğinden aday olamazdı. Bir erken seçim olursa Erdoğan tekrar aday olabilir. Bu milletin 4 yıl daha dayanacak gücü kalmamıştır" dedi.

"İKTİDAR BİZİM HAKKIMIZ"

Açıklamasının devamında iktidar olmayı hak ettiklerini ifade eden Özel, "Parti 31 Mart'ta birinci oldu. Herkes iktidar bizim hakkımız olduğunu düşünüyor. Toplumun dertli tüm kesiminin erken seçim istemesi kadar doğal bir şey yok. AK Parti'nin tek çıkar yolu vardı, belediye başkanlarımızın karşısına aday çıkaramadılar. Kutuplaşmak, gerilim çıkarmak istediler. Tüm süreci bunun üzerinden tarif etmek istediler. Parti 31 Mart'ta birinci oldu. Herkes iktidar bizim hakkımız olduğunu düşünüyor. Toplumun dertli tüm kesiminin erken seçim istemesi kadar doğal bir şey yok. AK Parti'nin tek çıkar yolu vardı, belediye başkanlarımızın karşısına aday çıkaramadılar" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Özgür Özel Politika Güncel

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu! İşte o isimler

 Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti

Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası
İsrail sanki çocuk kandırıyor! Türk aktivist bu yüzden öldürülmüş

Sanki çocuk kandırıyorlar! Türk aktivist bu yüzden öldürülmüş
500

Yorumlar (2)

Bir Yazar:

Erken seçime gidilirse chp elindeki belediyeleri kaybeder. Erdoğan'ın izin verdiği ölçüde siyaset yapan birisinin erken seçim istemesi sadece komiktir.

2
3
yanıtYanıtla
Abdulbaki null:

Projelerin ne?

3
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dilan ve Engin Polat tahliye mi oldu? Dilan ve Engin Polat çifti nasıl hapisten çıktı, davası ne oldu? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi sorgulama! 7 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İstanbul su kesintisi sorgulama! 7 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 7 Eylül Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef 7 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cengiz Han filmi nerede çekildi? Cengiz Han filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gönül Dağı 143. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 143. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! KIZILCIK ŞERBETİ YENİ FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?
title