Ankara haber! Pakistan'ın bağımsızlığının 75'inci yılı Ankara'da kutlandı

Pakistan'ın bağımsızlığının 75'inci yılı Ankara'da kutlandı

ANKARA Pakistan'ın 75'inci Bağımsızlık Günü Ankara'da kutlandı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, Pakistan'ın 75'inci Bağımsızlık Günü kutlandı. Büyükelçi Muhammad Syrus Sajiad Qazi, Pakistan Milli Marşı ile Pakistan bayrağını göndere çekti. Programda konuşan Büyükelçi Qazi, "Kaid-i Azam tarafından öngörüldüğü gibi, ulusal birlik, inanç ve disiplin değerlerimizi korumak için kesin kararlılığımızı tekrarlama ve Pakistan'ın kuruluş hedeflerine bağlılığımızı yenileme günüdür" dedi. Ayrıca, Pakistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Atakule'ye Pakistan ve Türkiye'nin dayanışma mesajlarını içeren metinler yansıtılacak.