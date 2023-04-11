Ankara kulislerini sallayan iddia: CHP, Sadullah Ergin'i adaylıktan çekmek için DEVA'dan farklı bir isim talep etti

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölge adayı olarak gösterilmesi parti içinde tartışmalara neden olurken, CHP'den tepkilere "Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. 2018'de ve ondan önceki seçimlerde de oldu" yanıtı gelmişti. Yapılan açıklamaya rağmen CHP'nin Sadullah Ergin'i adaylıktan çekmek için DEVA Partisi'nden farklı isim istediği iddiası Ankara kulislerinde büyük ses getirdi.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

SADULLAH ERGİN'İN ADAYLIĞI TEPKİLERE NEDEN OLDU

CHP'nin YSK'ya teslim ettiği listede ise sürpriz bir isme yer verildi. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi parti içinde tartışmalara neden oldu.

CHP TEPKİLERE YANIT VERDİ AMA...

Sadullah Ergin'e yönelik tepkilere yanıt veren CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı "Tepkiler olur, tepkiler olacaktır. 2018'de ve ondan önceki seçimlerde de oldu. Önemli olan bunların üzerinden düzeni değiştiriyor ve Türkiye'nin önünü açıyor olmamız" ifadelerini kullandı.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Salıcı'nın verdiği yanıta rağmen CHP'nin konuyla ilgili harekete geçtiği iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi. Partiye yakın kaynakların iddiasına göre CHP, Sadullah Ergin'i adaylıktan geri çekmek için DEVA Partisi'nden farklı bir isim talep etti.

SADULLAH ERGİN DE SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU

DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerine dahil olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, gazeteci Murat Çelik'e yaptığı açıklamada "Ben Millet İttifakı içinde DEVA Partisi'nin adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde DEVA'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu DEVA'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.