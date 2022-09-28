Aylin Nazlıaka: Töz Belgeselini Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katılımıyla Akyurtlu Kadınlarla Birlikte İzleyeceğiz

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yarın saat 19.45’te, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Akyurtlu kadınlarla Neşe Uğur Nohutçu’nun TÖZ belgeselini izleyeceklerini duyurdu. Nazlıaka, “Kadınların, şiddet karşısında sessiz kalmamaları gerektiğini, şiddetten kurtulup yeni bir hayatın nasıl inşa edileceğini gösteren güçlü kadınların hikâyesini çoğaltmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yarın saat 19.45'te, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Akyurtlu kadınlarla Neşe Uğur Nohutçu'nun TÖZ belgeselini izleyeceklerini duyurdu. Nazlıaka, "Kadınların, şiddet karşısında sessiz kalmamaları gerektiğini, şiddetten kurtulup yeni bir hayatın nasıl inşa edileceğini gösteren güçlü kadınların hikayesini çoğaltmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, daha önce CHP Kadın Kolları ile Bergen filmini izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kez de kadınlarla birlikte, 4. Kadın Yönetmenler Festivali'nde birincilik ödülüne değer görülen, yönetmen Neşe Uğur Nohutçu'nun TÖZ belgeselini izleyeceğini açıkladı. Nazlıaka, iki yıldır düzenli olarak yaptıkları "Demir Leblebi Sohbetleri"ne yeni bir boyut kazandırdıklarını anımsatarak bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"TÖZ BELGESELİNİ GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KATILIMIYLA AKYURTLU KADINLARLA BİRLİKTE İZLEYECEĞİZ"

"Her salı günü düzenlediğimiz eğitim çalışmalarımıza, yaz sürecinde de devam ettik. Kadın Kolları MYK üyelerimiz, il ve ilçe kadın kolları yöneticilerimizle birlikte kadınların hak ve eşitlik mücadelesini konu alan filmler ve belgeseller izledik. Bu kapsamda şiddet gören bir kadının hayata tutunma hikayesini anlatan TÖZ adlı belgeselden çok etkilendik. Bu mücadelenin herkese örnek olması için bir program organize ettik. Şiddet mağduru Tuba Batu'nun, mücadele dolu hayatını konu alan TÖZ belgeselini Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve değerli eşinin katılımıyla Akyurtlu kadınlarla birlikte izleyeceğiz.

"GÜÇLÜ KADINLARIN HİKAYESİNİ ÇOĞALTMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kadına yönelik şiddete karşı YaşamHak projemiz kapsamında kadınlarla dayanışmayı örgütlüyoruz. Şiddet mağduru kadınlara şiddetin bir kader olmadığını her fırsatta anlatıyoruz. O nedenle TÖZ belgeselini çok önemsiyoruz. Kadınların, şiddet karşısında sessiz kalmamaları gerektiğini, şiddetten kurtulup yeni bir hayatın nasıl inşa edileceğini gösteren güçlü kadınların hikayesini çoğaltmayı hedefliyoruz. Biz kadınlar çok güçlüyüz. Bu gücün temeli de örgütlü mücadeleden geçiyor."