Ankara haber: Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı'ndan videolu veda: "Bir hatamız olduysa affola, Allah'a emanet olun"

Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı'ndan videolu veda: "Bir hatamız olduysa affola, Allah'a emanet olun"

ANKARA Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate'nin Türkiye'deki görev süresi doldu. Westrate, Türkiye'ye vedasını sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı bir video ile yaptı. Video boyunca Türkçe konuşan Westrate videonun sonunda, "Çok üzülerek ayrılıyoruz. Hakkınızı helal edin. Bir hatamız olduysa affola Allah'a emanet olun" dedi.

Türkiye'ye 5 yıl önce görevi kapsamında gelen ve yerleşen Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Westrate, görev süresinin dolması ile birlikte ülkeden ayrılıyor. Türkiye'den ayrılmadan önce sevenlerine sosyal medya üzerinden hazırladığı video ile veda eden Westrate'in videosunda renkli görüntüler yer aldı. Westrate, videonun başlangıcında ofisinde duran Türkiye haritası önünde yaptığı konuşmasında,"Merhaba herkese, ben burada ofisimdeyim. Yanda gördüğünüz gibi bir harita var. neden bu haritayı gösteriyorum bunun bir sebebi var. Bugün artık Türkiye'den ayrılıyorum. Bu haritada Türkiye'de nereleri gezdiğimi size göstermek istiyorum. Edirne'den Şırnak'a kadar, Kars'tan Datça'ya kadar bütün bu yerleri gezdim. Gördüğünüz kırmızı noktalar hepsi gezdiğim yerler. Güzel ülkenizi her taraftan gördüm, güzel yemeklerinizi yedim, dört mevsimi bir günde yaşadım. Güzel insanlarla tanıştım, güzel yerler gördüm. İnanılmaz doğanın tadını çıkardım. Gerçekten ülkeniz güzeldir ve ülkenizi çok çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

"Allah'a emanet olun"

Videonun sonunda Anıtkabir önünden yaptığı duygusal konuşmada ise Westrate "5 sene önce görevime burada başladım. Ayrılınca yine burada bitirmek istedim. Atatürk'ün huzurunda, burada sizinle vedalaşmak istiyorum. Her şey için size teşekkür etmek istiyorum. 5 sene boyunca üzüntüyü yaşadık, sevinci yaşadık kısacası hayatı yaşadık. Her şey için teşekkür etmek istiyorum. Hayatımızın bir parçası oldunuz. Çok üzülerek ayrılıyoruz. Hakkınızı helal edin. Bir hatamız olduysa affola Allah'a emanet olun. Hoşçakalın" diye konuştu.