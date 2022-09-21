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MHP lideri Bahçeli klasik arabasıyla Ankara'yı turladı, dinlediği şarkı da bomba

Politika Haberleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik aracıyla Ankara turu attı. Bahçeli, araba sürerken Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 06 TCD 009 plakalı klasik otomobil ile Ankara'yı gezdi. Klasik otomobiller ve Ferdi Tayfur'a olan ilgisi bilinen Bahçeli'nin, gezisi sırasında da Ferdi Tayfur dinlediği öğrenildi.

MHP lideri Bahçeli klasik arabasıyla Ankara'yı turladı, dinlediği şarkı da bomba

MHP'NİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI

Gezide Bahçeli'ye parti yöneticileri eşlik ederken; Bahçeli'nin araç kullandığı anlar video klip haline getirilerek MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 'Liderimiz Yollarda' ifadesi ile paylaşılan videoda Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısı yer aldı.

MHP lideri Bahçeli klasik arabasıyla Ankara'yı turladı, dinlediği şarkı da bomba

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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