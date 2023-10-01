Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Şüpheli Paket Uygulaması Duyurusu
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Etlik Mahallesi'nde bomba imha uzmanlarınca 'şüpheli paket uygulaması' yapılacağını duyurdu ve vatandaşlardan paniğe kapılmamalarını istedi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Etlik Mahallesi'nde bomba imha uzmanlarınca "şüpheli paket uygulaması" yapılacağını duyurdu ve vatandaşlardan paniğe kapılmamalarını istedi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'nde güvenlik önlemleri alınarak bomba imha uzmanlarınca "şüpheli paket uygulaması" yapılacağı belirtilerek, "Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Politika