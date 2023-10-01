Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde patlama anı kamerada

Ankara'da 2 teröristin İçişleri Bakanlığı'na yaptığı bombalı saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı. Olay sırasında büyük bir patlama olduğu ve caddedeki vatandaşların panikle kaçıştığı görülüyor.

Sabah saatlerinde hafif ticari araçla İçişleri Bakanlığı önüne gelen 2 terörist, bombalı saldırı girişiminde bulundu. Ekiplerin durumu fark etmesi ve müdahale etmesi üzerine teröristlerden biri kendini patlatırken, diğeri ise etkisiz hale getirildi. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu da hafif biçimde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bombalı saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.

PATLAMA BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşen olay sırasında büyük bir patlama olduğu ve caddedeki vatandaşların panikle kaçtığı görülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı, konuyla ilgili erişim engeli, yayın yasağı kararı verildi. Yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.