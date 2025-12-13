Haberler

AK Parti Türk Dünyası Hatıra Ormanı'nda 2 bin 40 fidan dikildi

ANKARA'da AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından Ankara Pursaklar'da oluşturulan 'Türk Dünyası Hatıra Ormanı'nda, 2 bin 40 fidan toprakla buluşturuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun ev sahipliğinde, 'AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi' ve 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' vesilesiyle 'Türk Dünyası Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi yapıldı. Etkinliğe, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türk Devletleri ile İlişkiler başkan yardımcıları ve çok sayıda kişi katıldı.

Programda konuşan Kürşad Zorlu, sembolik yanı güçlü olan program için bir araya geldiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, AK Parti'miz bünyesinde kurulmuş olan Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanlığımızın ilk toplantısını; 81 ilimizin ana kademe kadın kolları ve gençlik kollarımızla, inşallah bugün ve yarın yapıyoruz, pazartesi günü tamamlanacak kapanış programıyla Ankara'mızda ağırlıyoruz. Burada Türk dünyasının geleceğini, partimizin bu konudaki vizyonunu ve yapacaklarını hep birlikte değerlendiriyoruz. Pazartesi günü saat 14.00'te Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle partimizin 'Türk Dünyası Vizyon Belgesi'ni kamuoyuna ve Türk dünyasına açıklama imkanı bulacağız. Bu vizyon belgesi esasında, 'Türkiye Yüzyılı' hedefimizin çok önemli bir ayağı, bir kararlılık iradesinin milletimizle çok samimi ve açık bir şekilde beyanı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda 23 yılda attığı adımlar gerçekten adım adım Türk dünyasını birleştiren, güçlendiren çok önemli bir zemini de bizlere sunmaktadır. 15 Aralık, esasında bir başka anlamlı günün de yıl dönümü olacak. UNESCO tarafından, Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edildi. UNESCO bünyesinde ve bu kararın alınmasını da sağlayan teklifi getiren yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Bu da bizim için bir gurur meselesi olarak ülkemizin hanesine yazıldı" diye konuştu.

'İŞ BİRLİĞİMİZ YILLAR BOYU TAÇLANACAK'

AK Parti'nin, doğaya farkındalığı olan ve büyük projeleri hayata geçirdiğini söyleyen Zorlu, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne de katkı sunalım istedik. Bu alanda, Türk dünyası 2040 vizyonumuzu yansıtan bir biçimde 2 bin 40 fidanımızı dikeceğiz. Diktiğimiz fidanlar, Türk dünyasının, kökü mazide geleceği istikbalde olan dalları gibi yeşerecek ve adım adım iş birliğimiz yıllar boyu taçlanacak sembolünü hep birlikte gelip yaşama fırsatımız olacak" dedi.

Zorlu'nun konuşmasının ardından, 2040 Vizyonu çerçevesinde 2 bin 40 fidan toprakla buluştu.

