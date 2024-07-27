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Ankara'da kritik ziyaret! Erdoğan-Esad görüşmesinin yeri ve zamanı belirlendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile yapacağı görüşme merakla bekleniyor. Erdoğan'ın hem Putin hem Esad ile görüşebileceği, Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Naryshkin'in Ankara'da bir araya geldiği MİT Başkanı Kalın ile görüşmenin tarih ve yeri netleştirdiği belirtiliyor. İddialara göre; göre iki lider ağustos ayında birlikte fotoğraf verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ay başında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a her an bir davette bulunabileceklerini söylemiş, görüşme olması konusunda Rusya lideri Putin'in yaklaşımları olduğunu belirtmişti. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Naryshkin'in Ankara'ya yaptığı özel ziyarette kritik buluşmaya son şeklin verildiği ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecini yürüten iki ülke istihbaratlarının son bir ayda 3 kritik görüşme yaptığı öğrenildi. Naryshkin'in MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Esad-Erdoğan zirvesine dair tarih, ülke tayini gibi detayları görüştüğü ve kritik buluşmaya son şeklin verildiği kaydedildi.

ANKARA GÖRÜŞME YERİ İÇİN KESEP'İ İŞARET EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Rusya lideri Putin hem Esad ile görüşebileceği belirtilirken, buluşma yeriyle ilgili bir iddia da ortaya atıldı. Ankara'nın Türkiye-Suriye sınırında Kesep Kapısı seçeneği üzerinde durduğu ifade ediliyor. Kritik görüşmeyle ilgili süreç devam ederken, iki liderin ağustos ayı içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor.

MOSKOVA'DA GÖRÜŞECEKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan; Esad'ın geçtiğimiz günlerde Rusya'yı ziyaret ederek Putin ile bir araya gelmesi sonrası Türkiye-Suriye arasındaki görüşmenin de Moskova'da yapılacağı iddia edilmişti. Diplomatik kaynaklar, Erdoğan ile Esad'ın Moskova'da görüşeceği iddialarını jet hızıyla yalanlamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (1)

Hakan Celik:

olan 500 bin suriyeli ölüye ve bizim ülkemiz olan göçmenistana oldu

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