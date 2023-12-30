Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse'den yönetim eleştirisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, bir basın bildirisi yayınlayarak mevcut yönetimin yapması gereken işleri hatırlatarak, "Sorumluluğun Büyükşehir'de olduğunu bilmeyenler, bazen maalesef ilçe belediyeleri suçlayabiliyorlar" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Köse, sosyal medya hesabından bir basın bildirisi yayınladı. Başkan Murat Köse açıklamasına, " Güzelim Ankara pırıltısını kaybetti. Süpürme yok, temizlik yok, yeşil alanlar kuruyor. Bu bakımsızlık, bu ihmal şehri pespaye gösteriyor. Temel Belediyecilik hizmetlerini dahi yapamadılar, Belediyecilikte başarısızlar. Başkentle ilgilenmeyen Büyükşehir yönetimine, Ankaralılar 31 Mart'ta sandıkta cevap verecek" diye başladı.

"Mevcut Ankara Büyükşehir yönetimi yüzde 40'ı geçemeyecek, sandıktan çıkamayacak.

Şehrin her yerinde aynı bakımsızlık hakim. Herkes bu durumdan şikayetçi" diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Büyükşehir yönetimini yapması gereken işleri bir kez daha hatırlattı.

Başkan Murat Köse, "Tüm caddelerin, 12 metre ve üzeri sokakların tüm temizlik, bakım, asfalt ve kaldırım sorumluluğunun Büyükşehir'de olduğunu bilmeyenler, bazen maalesef ilçe belediyeleri suçlayabiliyorlar. İlçe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanları yasalarla ve yönetmeliklerle belirlenmiştir" dedi.

ASKİ'nin kazı yaptığı yerlerin asfaltlaması ile ilgili sorumluluğun da Büyükşehir yönetiminde olduğunu söyleyen Başkan Murat Köse, "ASKİ'nin kazı yaptığı tüm caddelerin ve tüm sokakların yeniden asfaltlanmasının sorumluluğu, ASKİ'nin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nindir, İlçe Belediyelerinin hiçbir sorumluluğu yoktur. Ankara'nın her yeri ASKİ'nin kazı yaptığı ve çakıl taşı döküp gittiği çukurlarla dolu. Bu çukurlar hem estetik açıdan kötü görünüyor hem de trafik açısından da tehlike oluşturuyor. Bu konuyu en iyi, ASKİ'nin kazı yaptığı yerlere asfalt attıramayan Mahalle Muhtarları bilir!" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse "İnşaallah, 3 ay sonra Ankaralı hemşerilerimizin teveccühü ile Ankara Büyükşehir'i aldığımızda, İlçe ve Büyükşehir ayrımı da olmayacak, büyük bir koordinasyonla 25 İlçemizde Başkentimizi güzelleştireceğiz. Üçlü olsun, güçlü olsun. Hizmet ve eser belediyeciliği başladığında tek bir yerde bile böyle bir ilgisizlik olmayacak inşaallah. Başkentimiz, Güzelim Ankara'mız pırıl pırıl olacak. Ankara'nın yıldızı yeniden parlayacak" diye konuştu. - ANKARA