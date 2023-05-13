Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Polatlı'da konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yurttaşlara seslendi. Yavaş, "Karalama siyasetiyle bir yere varılmıyor. Çünkü 14'ünden sonra, seçim olacak, insanlar tercihini koyacak ve herkes işine gücüne dönecek. Son günlerde gizli kaset, sahte videolardan bahsediliyor. Şu anda Ankara'nın birçok yerinde, açılım döneminde kendi kabahatleri yüzünden şehit olanların fotoğraflarını koyup şehitlerin kanı üzerinden siyaset yapamaya başladılar. Neden? Gerçeklerin konuşulmasını istemiyorlar. Memleketin durumunun konuşulmasını istemiyorlar" dedi.

Mansur Yavaş, seçim çalışmalarını bugün Polatlı'da sürdürdü. Yavaş'a, Polatlı ziyareti sırasında, CHP'nin Ankara Milletvekili Adayı Gamze Taşcıer ve İYİ Parti Milletvekili Adayı Kevser Ofluoğlu eşil etti.

Seçim otobüsünün üzerinden Polatlılara seslenen Yavaş, Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlemelerine izin verilmediğini belirterek, "İktidar partisi dilekçe vermiş, 'Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik yapacağız' diye. Şu anda orada 60 kişiyle miting yapıyorlar. İlçe başkanımız 5-6 defa görüşmesine rağmen kabul edilmemiş. Sizi bu şekilde buraya sıkıştırmış olduk ama inşallah seçimde sonra Cumhuriyet Meydanı'nda hep beraber gidip miting yapacağız" dedi.

Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Hatırlarsanız, Ankara seçimlerini kazandığımız akşam şöyle söylemiştik; 'Artık rozetimizi çıkarıyoruz. Ankara'nın tümünden başkanı oluyoruz.' Şunu söylemiştik; 'Biz bugün zafer kazanmadık, zafer kazanmamız için karşımızda düşman olması gerekir. Zaferle düşman, birbirini tamamlayana kelimelerdir. Karşımızda düşman görmediğimiz için biz bunu kabul etmiyoruz. Sadece 5 yıllığında görev almış, kendimizi memur olarak görüyoruz' dedik.

"GERÇEKLERİN KONUŞULMASINI İSTEMİYORLAR"

Karalama siyasetiyle bir yere varılmıyor. Çünkü 14'ünden sonra, seçim olacak, insanlar tercihini koyacak ve herkes işine gücüne dönecek. Son günlerde gizli kaset, sahte videolardan bahsediliyor. Şu anda Ankara'nın birçok yerinde, açılım döneminde kendi kabahatleri yüzünden şehit olanların fotoğraflarını koyup şehitlerin kanı üzerinden siyaset yapmaya başladılar. Neden? Gerçeklerin konuşulmasını istemiyorlar. Memleketin durumunun konuşulmasını istemiyorlar.

"SİZ HAYVANCILIĞI DESTEKLEMEK İÇİN YURT DIŞINDAN HAYVAN GETİRİRSENİZ BU İŞİ YAPAN KİMSE KALMAZ"

'Şunu yanlış yaptık, düzelteceğiz' diye bir şey yok. 'Ya dış güçler operasyon çekiyor.' Şimdi de 'Ev sahibi kiraları niye artırdı' devri. Dün Sayın Cumhurbaşkanı resmen şunu söyledi; 'O kirayı artıranlarla domatesi, soğanı 30 liraya satanların fitil fitil burnundan getireceğim' dedi. Ne kabahati var onların? Siz yıllarca hayvancılığı desteklemek için yurt dışından et getirirseniz, hayvan getirirseniz Türkiye'de bu işi yapan kimse kalmaz ki. Tarımla uğraşanlara destek olmazsanız, yurt dışında ithal ederseniz elbette onlar da üretmezse bu şekilde durum ortaya çıkar.

Benim üç kardeşim Polatlı'da yaşıyor. Su sıkıntısı; uzun yıllardır kardeşlerim burada olduğu için biliyorum. İlk mecliste, Polatlı'ya suyu getirmek için kredi talebinde bulundum, reddettiler. Uzun bir aradan sonra kabul ettiler. Sadece işin gecikmesinin bile Ankara Büyükşehir'e kaç milyona mal olduğu belli. Sonuçta benim cebimden çıkmıyor, sizin cebinizden çıkıyor."