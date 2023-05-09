Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: 'Öcalan cezasını çekmeden çıkamaz'

KARABÜK'te halka seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çıkmış birkaç tane edepsiz, ister PKK'lı olsun, ister PKK'nın HDP içindeki uzantıları olsun. Yok, Apo'yu çıkaracaklarmış, serbest bırakacaklarmış. Bu tarafta Öcalan'ı çıkartacak sütü bozuk yok. Kesinlikle eli kanlı katiller ve Öcalan cezasını çekmeden çıkamaz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Karabük'te, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde 'Millet Buluşması' mitinginde halka seslendi. Yavaş, bu ülkeyi kuran iradenin, asla ülkeyi böldürmeyeceğini belirterek, şunları söyledi: