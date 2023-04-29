Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kayseri'de konuştu

HABER: TAMER ARDA ERŞİN / KAMERA: ÜNAL AYDIN

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkanı Mansur Yavaş, Kayseri'de; "Bir televizyonda eski ABB Başkanı'nın danışmanlığını yapmış şahıs Sayın Akşener'e olmayacak laflar sözler etti. Allah kahretsin sizi, malzemeniz mi kalmadı? Gerçi bakıyorum, danışmanlığını yaptığı kişi mi daha ahlaklı, bu sözleri söyleyen mi daha ahlaklı merak ediyorum. Bizleri herhangi bir şeyle özellikle terör örgütleri ile suçlayanlara 'hadi oradan' deyin. Oradan siz 'terör örgütleri ile iş birliği yapıyorsunuz' diye bağıran olursa benim kulağıma 'megri megri' sözleri geliyor. Unutmadık bunları...15 Mayıs'ta Genel Başkanımızı Kızılay'da karşılayıp Çankaya'ya kadar konfeti eşliğinde yürüteceğiz. Ülkemize bahar gerçekten gelecek" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kayseri'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılımıyla miting yaptı. Yavaş, mitingde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"SİZ ALLAH MISINIZ TAKDİR EDİYORSUNUZ KİM MÜSLÜMAN, KİM DEĞİL. NEDİR BU DİL"

"Kayseri kararını vermiş, inşallah yeni bir dönemi başlatacak. Ayın 15'inde 65 milyon seçmen kararını verecek. İnsanlar şuna karar verecek; 21 yıldır ülkemizi yöneten iktidarın devamına mı yoksa yeni bir dönemin başlayıp başlamayacağına karar verecek. Bu halkın iradesindir, ne karar çıkarsa çıksın mutlaka saygı duymalıyız. Ama sanki iktidar giderse darbe olur gibi saçma sapan söylentiler başladı. Sayın Genel Başkanımız bugüne kadar kendisine oy vermeyenlerle ilgili tek kelime bir şey söylemedi. Artık madem baharlar açacak, dillerimiz değişecek, güzelleşecek ve bundan sonra nefret siyasetini ortadan bitireceğiz. Onun için buradan başlıyoruz ve 'yuh' demiyoruz artık. Onları Allah'a havale ediyoruz. Demokrasi kültürleri o kadar. Başkentimizi rant işgalinden kurtardığımız gecenin sabahı, sabah namazımızı Hacı Bayram'a gittik şükür namazı kıldık; bismillah diyerek başladık. Kendinizi sadece Müslüman, size oy vermeyenlerin tamamını başka türlü düşünmenin anlamı nedir? Siz Allah mısınız takdir ediyorsunuz kim Müslüman, kim değil. Nedir bu dil.

"SEÇİME GİRERKEN VATANDAŞ AKILLARINA GELDİ"

Baktılar anketlerde sonuçlar kötü gidiyor, kötü gidince söyleyecek sözü kalmayanlar 25 yıl Ankara'yı parsel parsel satanlar türlü iftiralar attılar. Onların iddia ettiği hiçbir şey olmadı. Şimdi de aynısını yapıyorlar. Ne Mekke ne Kudüs düştü. Onlar ne kadar Müslümansa en az onlar kadar, onlar ne kadar vatansever olduğunu iddia ediyorsa çok daha fazla vatanseveriz. Söyleyecek sözü kalmayanların iftiradan başka malzemesi yok. Siz kalkın 21 yılda, 1 trilyon 200 milyon dolar bütçe harcadınız. 650 milyar dış borcumuz var. Çok güzel işler de yaptınız hiçbirini inkar etmiyoruz. Şu anda ekonominin geldiği duruma baktığınız zaman artık ekonomi konuşulmasın istiyorlar. Bugün kömür kararnamesi imzalandı, mayıs ayındayız, kışın aklınız yok muydu? Millet tir tir titrerken neredeydiniz? Seçime girerken vatandaş akıllarına geldi. Şimdiye kadar hiçbir zaman silahlı kuvvetlerimiz de camilerimiz de siyasete alet edilmemişti. Şu anda çaresizlikten her şeyi yapıyorlar.

"SİZ 'TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORSUNUZ' DİYE BAĞIRAN OLURSA BENİM KULAĞIMA 'MEGRİ MEGRİ' SÖZLERİ GELİYOR. UNUTMADIK BUNLARI"

Yumurtanın, soğanın, etin fiyatı nedir? Kredi kartını nasıl ödeyeceğim, ekmek kuyrukları, Et Süt Kurumu'ndaki kuyruklar ne olacak? Bunların konuşulması lazım. Ne çare bulacaksınız onu anlatın, şimdiye kadar çözemediğiniz torbadan hangi tavşanı çıkarıp da çözeceksiniz? Yeni gelecek hükümetin en azından bir şeyler yapma ihtimali var. Denenmişi denemenin hiçbir anlamı yok. Hakareti uzun yıllardır dinliyoruz, kendisi gibi olmayan herkes hain. Bunlarda hiç kabahat yok ülkeyi bu hale başkaları getirdi sanki. O terbiyesizliklerin, ahlaksızca sözlerin bir tanesine dün tanık olduk. Bir televizyonda eski ABB Başkanı'nın danışmanlığını yapmış şahıs Sayın Akşener'e olmayacak laflar sözler etti. Allah kahretsin sizi, malzemeniz mi kalmadı? Gerçi bakıyorum, danışmanlığı yaptığı kişi mi daha ahlaklı, bu sözleri söyleyen mi daha ahlaklı merak ediyorum. Bizleri herhangi bir şeyle özellikle terör örgütleri ile suçlayanlara 'hadi oradan' deyin. Oradan siz 'terör örgütleri ile iş birliği yapıyorsunuz' diye bağıran olursa benim kulağıma 'megri megri' sözleri geliyor. Unutmadık bunları.

"15 MAYIS'TA GENEL BAŞKANIMIZI KIZILAY'DA KARŞILAYIP ÇANKAYA'YA KADAR KONFETİ EŞLİĞİNDE YÜRÜTECEĞİZ. ÜLKEMİZE BAHAR GERÇEKTEN GELECEK"

Vatandaşı düşünen kalmadı, fakirlik var dendiği zaman ağzına kürekle vurun bu memlekette fakirlik yok diyarlar artık. Kendileri başka bir evrende yaşıyor milletimiz başka bir evrende yaşıyor. 6 siyasi parti genel başkanımız yan yana geldi, 2 bin 400 maddelik mutabakat metni ortaya çıkardı. Ne yapılacaksa tamamı orada yazıldı, onun dışında başka bir şey konuşmaya gerek yok. Farklı görüşlerin yan yan gelmesi çok güzel bir olay. 'Siz niye yan yana geldiniz 5 benzemez', niye kavga mı etseydik? Etmiyoruz artık kavga, bundan sonra da hiç kimseyle kavga etmeyeceğiz. Bundan sonra cebinde Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı olan herkese eşit muamele edilecek. Oy verdin vermedin kavgası bitirilecek. 6 siyasi parti genel başkanı uzlaştılar, ayrışmadılar. Herkesten vergi alıyorsanız, bu memleketin evlatlarını askere götürüyorsanız hiçbirini ayıramazsınız. Herkes asil bir Türk vatandaşıdır, bu kadar. Birleşe birleşe kazanacağız. İsraf, yolsuzluk ortadan kalkacak ve Türkiye çok daha huzur bulacak. 15 Mayıs'ta Türkiye'de huzur, bereket hüküm sürecek. 13'üncü Cumhurbaşkanı olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu birinci turda seçeceğiz. Her şey çok güzel olacak. 15 Mayıs'ta Genel Başkanımızı Kızılay'da karşılayıp Çankaya'ya kadar konfeti eşliğinde yürüteceğiz. Ülkemize bahar gerçekten gelecek."