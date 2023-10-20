Ankara 2 Nolu Barosu'ndan İsrail hakkında suç duyurusu

Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Sabri Hafif:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Mescid-i Aksa ve Filistin halkının bekası için gerekeni yapacaktır"

ANKARA - Ankara 2 Nolu Barosu, Gazze'de sivillere yönelik saldırılar nedeniyle İsrail hakkında suç duyurusunda bulundu. Baro Başkanı Sabri Hafif, "Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ve Türk milletimizin yıllardır olduğu gibi her zaman Mescid-i Aksa ve Filistin halkının bekası için gerekeni yapacağından şüphemiz yoktur" dedi.

Ankara 2 Nolu Barosu, İsrail'in Gazze'de sivillere karşı acımasızca yürüttüğü saldırılar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Baro Başkanı Avukat Sabri Hafif burada yaptığı açıklamada, "Ankara 2 Nolu Barosu olarak dünyanın neresinde ve ne konumda olursa olsun sivillerin, kadınların, çocukların, hastaların, tedavi görenlerin katledilmesinin ve hastanelerin bombalanmasının hiçbir şekilde göz ardı edilmemesi, üstünün kapatılmaması gerektiğini savunuyoruz" dedi.

"BM'yi İsrail'in Filistin topraklarını haksız işgaline yönelik cezalandırıcı kararlar almaya davet ediyoruz"

Birleşmiş Milletler'i İsrail'in Filistin'i işgaline karşı caydırıcı ve cezalandırıcı kararlar almaya davet ettiklerini aktaran Hafif, "Birleşmiş Milletler'i İsrail'in Filistin topraklarını haksız işgaline yönelik eylemlerine karşı caydırıcı ve cezalandırıcı kararlar almaya ve uygulamaya davet ediyoruz. ABD'nin İsrail yanlısı tutumundan dolayı uluslararası hukuku hiçe saymasını ve her seferinde görmezden gelmesini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın ve başta İsrail'i, Filistin'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyması gerektiğini vurgulayan Hafif, şunları söyledi:

"İsrail'in son saldırıları sebebiyle Gazze halkı elektrik, su, akaryakıt ve temel gıda maddelerinden mahrum kalmış, on binlerce insanın evi yıkılmıştır. Bu kapsamda bir an evvel Birleşmiş Milletler'den Cenevre Sözleşmesi kapsamında insani yardım koridorları açılmasını, denizden, havadan ve karadan insani yardımların ulaştırılmasının sağlanmasını insanlık namına talep ediyor, bu hususlar için ne gerekiyorsa yapacağımızı ifade ediyoruz."

Hafif, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Mescid-i Aksa ve Filistin halkının bekası için gerekeni yapacağından şüphelerinin olmadığını vurguladı. Tüm ülkelerin barolarına seslenen Hafif, savaş suçlarının tespiti ve yaşanan bu dramın sona ermesi, İsrail'in insan haklarını yok sayarak sürdürdüğü ölçüsüz saldırıları durdurması için baro olmanın gereklerini yapmaya çağırdı. Hafif, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Savaş suçları ve soykırım suçu Türk Ceza Kanunu'na göre dünyanın neresinde ve kim tarafından işlenirse işlensin, muhatabının kim olduğuna bakılmaksızın yer bakımından Türkiye'de kovuşturulabilir ve failler Türkiye'de yargılanabilir. Gazze'de yaşayan sivillerin evlerinin, şehri terk etmeye çalışan insanların araç konvoylarının ve özellikle hastane katliamının failleri ile ilgili Türk Ceza Kanunu 13. maddesindeki yargılama yetkisine binaen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk."