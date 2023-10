Ankara 2 No'lu Barosu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için suç duyurusunda bulundu

ANKARA 2 No'lu Barosu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara 2 No'lu Barosu, İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı saldırıları, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan Baro Başkan Sabri Hafif, dünyanın neresinde olursa olsun sivillerin, kadınların, çocukların ve hastaların katledilmesinin ve hastanelerin bombalanmasının hiçbir şekilde göz ardı edilmemesi, üstünün kapatılmaması gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'i İsrail'in Filistin'e yönelik işgaline karşı caydırıcı ve cezalandırıcı kararlar almaya davet ettiklerini kaydeden Hafif, "İsrail'in son saldırıları sebebiyle Gazze halkı elektrik, su, akaryakıt ve temel gıda maddelerinden mahrum kalmış, on binlerce insanın evi yıkılmıştır. Bu kapsamda bir an evvel Birleşmiş Milletler'den, Cenevre Sözleşmesi kapsamında insani yardım koridorları açılmasını; denizden, havadan ve karadan insani yardımların ulaştırılmasının sağlanmasını insanlık namına talep ediyor, bu hususlar için ne gerekiyorsa yapacağımızı ifade ediyoruz. Ülkemizin barışın tesisine ve insani yardımların ulaştırılmasına yönelik çabalarının yanındayız. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ve Türk milletimizin yıllardır olduğu gibi her zaman Mescid-i Aksa ve Filistin halkının bekası için gerekeni yapacağından şüphemiz yoktur" dedi.