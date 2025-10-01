Anıl Aksu, CHP Karamürsel İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi
CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı olağan kongresinde Anıl Aksu, 132 delegenin 98 oyunu alarak başkanlığa yeniden seçildi. Kongreye CHP Kocaeli Milletvekili ve diğer siyasi temsilciler katıldı.
Karamürsel Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tek adaylı kongrede Aksu, 132 delegeden 98'inin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.
Kongreye CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.
Aksu'nun yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:
"Şiyar Akman, Cihan Bayrak, Sena Berber, Cengiz Can, Melih Demir, Feryal Denizel, Ali Fitoz, İbrahim Utku Karadağ, Yunus Keskin, Murat Öziş, Barbaros Özkoşar, Şeyda Saraçoğlu, Ali Soytürk, Nurcan Ünal."