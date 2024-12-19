Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Türkiye Adalet Akademisi teklifi Meclis'te

AKP, Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde 'Eğitim Kurulu' ve' Hukuk Araştırmaları Merkezi' kurulacağını belirterek "Yargı mensuplarının meslek öncesi eğitim süreci yargıyı daha da güçlendirecektir. Ne kadar iyi kanun çıkartırsanız çıkartın en iyi uygulama en iyi reformdur" dedi.

AKP, 15 Temmuz'un ardından 2018 yılında kapatılan, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden kurulan, ancak Anayasa Mahkemesinin kararnamesini iptal ettiği Türkiye Adalet Akademisi'yle ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifle ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, konuşmasına gündeme ilişkin değerlendirmelerle başladı.

YENİ ANAYASA ÇIKIŞI

Gül şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrıları Türk demokrasisi, ülkemizin bekası ve geleceği, istiklali ve istikbali için hayati öneme haizdir. İç cephemizi güçlendirecek bu çağrıların nihai noktası, hukuki anlamda da en önemli teminatının da yeni anayasa olduğuna inanıyoruz. Artık yamalı bohçaya dönmüş ve kabul edildiği tarihten itibaren tartışılan bu Anayasa'nın Türkiye'yi geleceğe taşımayacağı açıktır.

Bu nedenle sivil, çoğulcu, tüm partilerin de uzlaşmayla kabul ettiği yeni bir anayasa, Türkiye'nin ihtiyacıdır. 2025 yılında dileğimiz, yeni yılda yeni bir anayasaya ülkemizin kavuşmasıdır. Bu konuda da tüm ülkemizin yediden yetmişe herkesin özgürlüklerinin teminat altına alındığı, herkesin 'benim anayasam işte bu' dediği birlikteliği gelecek asırlara taşıyacak bu anayasayı Gazi Meclisimiz çıkartabilecek, anlaşabilecek kudrettedir, güçtedir, iradededir. Ben bunun da yine milletimizin de beklentisi olduğuna inanıyorum. İç cephemizi güçlendirecek bu yeni anayasanın da ülkemiz için bir zaruret olduğunu bir kez daha ifade ediyorum."

"HUKUK DEVLETİ ETKİN BİR YARGI İLE MÜMKÜN OLUR"

Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi hakkında bilgilendirme yapan Gül, şöyle konuştu: "Özellikle hukuk devleti ilkesi, tüm devlet kurumlarının anayasaya, kanuna ve hukuka uygun davranmasının yanı sıra, mevzuatın da yine evrensel hukuka, demokratik standartlara göre oluşturulması elzemdir, zarurettir. Hukuk devleti olmanın en önemli şartlarından biri de adil, bağımsız, tarafsız etkin bir yargı sistem ile ancak mümkün olmaktadır. Böyle bir yargı sisteminin varlığı için hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanı ile karar veren; meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcıların yetiştirilmesidir, yargı teşkilatlarına kazandırılmasıdır.

Bu sebeple uluslararası belgeler, raporlar ile mukayeseli hukuktaki iyi örnekleri de dikkate alarak 'Türkiye Adalet Akademisi Teşkilatı'nı düzenleyen bir kanun teklifi hazırlanmıştır. Teklifle ilgili olarak özellikle Türkiye Adalet Akademisi'nin mevcut yapısı yine dikkate alınarak kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli düzenlemeler vardır. Eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili bir 'Eğitim Kurulu' oluşturulmaktadır. Bu Eğitim Kurulu da çoğulcu bir yapıyla oluşturulmaktadır. Yargıtay'dan, Danıştay'dan, HSK'dan, YSK'dan, İstinaf ve ilk derece mahkemeleri ile üniversitelerden buraya temsilciler yine katılmaktadır, katılacaktır."