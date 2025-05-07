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Anayasa Mahkemesi, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki Değişiklikleri Redetti

Anayasa Mahkemesi, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki Değişiklikleri Redetti
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Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin iptal talebini reddetti. Hayvanseverlerin AYM önünde gerçekleştirdiği eylem de dikkat çekti.

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin CHP'nin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.

AYM, 2 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 maddesi hakkındaki CHP'nin iptal ve yürürlüğü durdurma talebini bugünkü Genel Kurul gündemine aldı. Hayvanseverler, yasa üzerindeki beklentilerini duyurmak üzere sabah saatlerinden itibaren AYM önünde toplandı. Hayvanseverler, yasanın iptal edilmesini talep etti. AYM Genel Kurulu, başvuruyu esastan görüşerek karara bağlayarak Kanunun iptal istemini reddetti.

CHP, kanunda yer alan 17 maddeden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 15 Ağustos 2024'te AYM'ye başvurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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