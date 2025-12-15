ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Beka sorunumuz madde bağımlılığıdır. Evlatlarını madde bağımlılığından kurtaramayan bir milletin geleceği olmaz. Türk milletinin istikbali kuşatılıyor, karartılıyor" dedi.

Anahtar Parti, Ulus Meydanı'nda uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Meydanda bir araya gelen partililer ile vatandaşlar uyuşturucu kullanımının toplum ve özellikle gençler üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Katılımcılar ellerinde 'Uyuşturucu En büyük Terördür', 'Türk Gençliğine Sahip Çık', 'Rehabilitasyon Merkezleri İstiyoruz', 'Uyuşturucuya Hayır', 'Milletçe Bağımlılığa Dur Diyoruz', 'Aileler Güçlü Olursa, Türkiye Güçlü Olur', 'Bağımlılık Gençlerimizi Çalamaz; ve Millet Buna İzin Vermez' yazılı pankartlar taşıdı.

Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'de yaklaşık 7-8 milyona vardığı söylenen madde bağımlısı evlatlarımız var. Bizim geleceğimiz vuruluyor. Bağımlılar için rehabilitasyon merkezlerimiz yok. Madde bağımlılığı artık kontrol edilemez olmuş evlatlarımızın tedavi edilebilmeleri için rehabilitasyon ve tedavi merkezlerine ihtiyaç var. Bu da 24 saat takip gerektiren çok ciddi bir süreçtir. Rehabilitasyon ve tedavi merkezlerinin çok yaygın hale gelmesi getirilmesi lazım. Anne ve babalar diyor ki, 'biz öldük gidiyoruz evlatlarımız elimizden kayıp gidiyorlar.' Evlatlarına yetişemeyen bir devletin geleceği olmaz. O yüzden bu annelerin, babaların feryadını duymanız lazım. İstanbul'da benim bilebildiğim rakam belki değişebilir. 280 bin aile evlatlarını şikayet ediyor ki evlatları tarafından öldürülmekten korktukları için. Kapılarını kitleyip yatan anneler babalar var. Canından korkarak kapısını kitleyip evladının kendisini öldüreceğinden korkmak ne demektir? Böyle yaşamak ne demektir? Siyasetçiler biraz empati yapsınlar lütfen. Bir gün böyle geçirdiklerini düşünsünler. Bir gün evlatları tarafından öldürüleceklerini düşünsünler bakalım. Kendi evlatlarını şikayet etmek zorunda olduklarını düşünsünler. Cezaevinden evlatları çıkacak diye korkan bir anneyle konuşun mesela. Keşke çıkmasa diyen bir anne ile. Dolayısıyla bu hissiyatı bilmeniz için anneleri dinlemeniz gerekiyor" diye konuştu.

Ağıralioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu siyaset üstü bir meseledir, memleket meselesidir, geleceğimizdir. Bu meselede iktidar muhalefet ayrılmaz. Devletin bütün bakanlıklara odaklanılmalıdır. Türk milletinin bir beka sorunundan bahsediyorsanız beka sorunumuz madde bağımlılığıdır. Evlatlarını madde bağımlılığından kurtaramayan bir milletin geleceği olmaz. Türk milleti vuruluyor. Türk milletinin istikbali kuşatılıyor, karartılıyor. Evlatlarının derdini, annelerin, babalarının feryadını, figanını duymak zorunda olan siyaset, bunlara çözüm bulmak zorunda olan memleket yönetimi bugün bunu şimdi birinci gündem haline getirmezse bizim için de milletimiz için de evlatlarımız için de ailelerimiz için de çok geç olacak. Anahtar Parti kurulduğu günden beri bunu söylüyor. Hükümetimiz duysun istiyor. Muhalefet partilerle eşgüdüm sağlamaya çalışıyorum. Diğer muhalefet partilerinde de benzer kıpırdanmalar, hassasiyetler var. Onlara da minnettarım. Bu iş bir parti meselesi değildir. Bu bir memleket geleceği meselesidir. Dolayısıyla kendime bize olmadığı rahatlığıyla vurdum duymaz davranmayı milletimize nezaketsizlik, hürmetsizlik sayıyoruz. Herkes kendi evladı madde bağımlısı olmuş gibi herkes kendi eşi madde bağımlısı olmuş gibi. Herkesin kendi canı, kendi canından biri bu işe kurban gitmiş gibi mesul davranmak zorundadır. Bu hassasiyetimizi koruyacağız. Annelerin, babaların feryadını duyurmaya çalışacağız."

Basın açıklamasının ardından madde bağımlısı gençlerin anneleri de yaşadıkları sorunları dile getirdi.