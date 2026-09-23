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Anahtar Parti Kırşehir, Turgutlu'daki okul saldırısı sonrası güvenlik çağrısı yaptı

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Anahtar Parti Kırşehir, Turgutlu'daki okul saldırısı sonrası güvenlik çağrısı yaptı
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Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Turgutlu'daki lise yakını silahlı saldırı sonrası okul güvenliğinin yeniden ele alınmasını istedi. Açıklamada, etkilenen öğrencilere geçmiş olsun denilirken, mevcut tedbirlerin öğrencileri ne ölçüde koruduğunun ölçülmesi çağrısı yapıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından okul güvenliği politikalarının yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, alınan tedbirlerin sahadaki sonuçlarının ölçülmesi çağrısında bulundu.

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Turgutlu'da yaşanan saldırıdan etkilenen öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dilekleri iletilerek, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu. Okul güvenliğinin "siyaset üstü bir mesele" olduğu belirtilen açıklamada, mevcut güvenlik tedbirlerinin öğrencileri sahada ne ölçüde koruduğunun araştırılması gerektiği kaydedildi. Açıklamada, "Okul güvenliğine ilişkin uygulamaların sonuçlarının ölçülmesi gerekir. 'Hangi okulun risk haritası güncel? Kaç ihbar yapıldı, kaçı değerlendirildi? Rehberlik servisleri yeterli mi?' soruları acilen sorulmalı. Anahtar Parti olarak okul güvenliğine ilişkin çözüm yaklaşımımız; her okul için sosyal risk ve güvenlik haritası oluşturulması, 7/24 çalışan zorbalık ve tehdit bildirim sisteminin güçlendirilmesi, rehberlik ve erken müdahale ekiplerinin güçlendirilmesi, risk esaslı profesyonel okul güvenliği uygulamasına geçilmesi, çocukların ateşli silahlara erişiminin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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