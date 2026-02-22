ANAHTAR Parti, İstanbul'da iftar programı düzenledi. Programa katılan partinin genel başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bu memleketin içerisinde yaşayan 'derdim var' diyen herkesin derdini duyup derman olacağız. Hayal kuramaz durumda çocuklarımız var, onlara umut olacağız. Hüzünlü sofralara bereket olacağız. Bereketi kaçan ticarete bereket olacağız. Hakkımı alamam kaygısında çalışan var; onlara sevinç olacağız. Adalet bekleyene adalet, üretimin hakkını bekleyen imkan olacağız" dedi.

Anahtar Parti İstanbul İl Başkanlığı ramazan ayı dolayısıyla Avcılar'da iftar programı düzenledi. Programa partinin genel başkanı Yavuz Ağıralioğlu başta olmak üzere, partinin İstanbul İl Başkanı Cahit Vural, çok sayıda partili ve davetli katıldı.

'VATANI AYAKTA TUTACAĞIZ'

Programda konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Şu anda Türk siyasetinin önümüzdeki dönem mesuliyetini duyabilen, siyasi kavgadan çok daha fazla memleketin büyük kapasitesine yürüme mesuliyetini bilebilen, siyasi kavgadan ve dedikodudan azade sorunları olan memleketin geleceğine sorunsuz yaşanabilen memleket hediye edebilmek için gece gündüz koşturan insanlarız. Vatanı ayakta tutacağız, memleketi koruyacağız, sınırları bekleyeceğiz, cumhuriyeti yaşatacağız. Bu memleketin içerisinde yaşayan 'derdim var' diyen herkesin derdini duyup derman olacağız. Hayal kuramaz durumda çocuklarımız var, onlara umut olacağız. Hüzünlü sofralara bereket olacağız. Bereketi kaçan ticarete bereket olacağız. Hakkımı alamam kaygısında çalışan var; yaşama sevincini yitirmiş, onlara sevinç olacağız. Adalet bekleyene adalet, üretimin hakkını bekleyen imkan olacağız. Destek bekleyenlere, 'rekabet ederim ama arkamda devletim olsun' diyenlere arkada kocaman bir devlet olacağız. Sınırlarımızın içinde de sınırlarımızın dışında da hakkı, hukuku ve adaleti bekleyeceğiz. İnsanlığın sığındığı limanız biz Türk milletiyiz. Başı darda olan herkesin sığınabileceği yegane adresiz. Sadece bizimle beraber olan değil insan olma mesuliyetini taşıyan herkesin sığınacağı yegane adresiz. O yüzden devletimizi güçlü, milletimizi kudretli, memleketin geleceği olan çocukları memleketine ve insanlığa mesuliyetli yetiştirmek zorundayız" dedi.

'MEMLEKET İÇİN YOLA ÇIKTIK'

Ağıralioğlu, "Cumhuriyet 103'üncü yılındadır. Bu karne cumhuriyetin 103'üncü yıl karnesi olmamalıdır. Cumhuriyet bundan çok daha güçlü, çok daha kuvvetli olmalıdır diyen Atatürkçülerimiz, cumhuriyet hassasiyetiyle bu mücadelede mevzilerinde nöbet bekleyenlerimiz onlar da bilsinler ki varlığımız, cumhuriyetin kuvvetidir. Biz milletimiz için yola çıktık, Allah istikametten ayırmasın. Biz memleket için yola çıktık. Birinci yılımızda Türkiye'nin ilk 5'ine girdik. Baraj problemi olmayan bir partiyiz. 161'inci olarak kurulmuştuk. İradenizi ortaya koyarsanız önümüzdeki dönem memleketin en güçlü iktidar namzeti olduğunuzu bilesiniz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı