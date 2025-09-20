Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Ordu'da Halk Buluşması Düzenledi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ordu'da düzenlenen "Halk Buluşması" programına katıldı.

Ağıralioğlu, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Anahtar Parti'nin doğru zamanda kurulduğunu söyledi.

Partilerinin kurulma sebeplerini anlatan Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"'Bu kadar parti vardı. Siz 161'inci parti olarak kuruldunuz. Ne gerek vardı?' itirazlarına rağmen birinci yılımız dolmadan 10,5-11 ay geçti. Önümüzdeki ay birinci yaşımızı kutlayacağız. İlk 7'nci parti haline geldik. Tüm Türkiye'nin partisi olabilme koordinatlarında siyasi varlığını ifade eden tek partiyiz. 'Ay yıldızlı al bayrağa bağlıyım, bu vatan benim' diyen herkesin partisiyiz. 'Ben bu memleketin evladıyım' diyen her mezhebin, her meşrebin, her aidiyet grubunun iftiharla saflarında memleket yükü çekebileceği, saflarında bulunabileceği Türkiye hayaline omuz verebileceği tek partiyiz."

Ağıralioğlu, Altınordu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını da gerçekleştirdi.