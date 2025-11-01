Haberler

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan Umut Dolu Mesajlar

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu'ndan Umut Dolu Mesajlar
Güncelleme:
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada, parti politikalarını ve hedeflerini anlatarak, tüm kesimlere hitap eden bir parti olduklarını vurguladı. Siyasetin gayriciddi bir yere doğru savrulduğunu belirten Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne eleştirilerde bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Partimiz, sadece bize oy verenlerin değil, sağcısı, solcusu, Alevi'si, Sünni'si, dindarı, muhafazakarı, moderni, gelenekçisi neyi varsa, koca bir memleketin ay yıldızlı al bayrağı altında 'ben de varım' diyebilen herkesin partisidir." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin Kuzey Ankara Külliyesi Takva Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuştu.

Yola çıkarken "Türk milletini tutacağız, Türk milleti de bizi tutacak" şiarıyla hareket ettiklerini söyleyen Ağıralioğlu, millet için bir umut meşalesi olacaklarını belirtti.

Bir yıl boyunca meydanlarda olduklarını dile getiren Ağıralioğlu, "Sokak sokak, şehir şehir dolaşıp bir yılı memleket ufkunda yeni bir iradenin mayalanmasına harcadık. Bu hareket, bugün bu salonlarda tutmuş bir hareketin coşkusu olarak gelebilmişse, milleti için kurulabilmişse 28 Ekim'de yola çıkarken neyi tutacağını biliyor olmanın ciddiyetine borçludur." dedi.

Anahtar Partinin Türk siyasi hayatında 161. parti olmak için kurulmadığını ifade eden Ağıralioğlu, "Anahtar Parti, devletimiz, milletimiz, vatanımız, bayrağımız, paramızın itibarı için kuruldu. Üretenin hakkını alamadığı bu dünyada üretenin hakkı için, alın teri için kuruldu. Memleketi terk etmek zorunda kalan çocuklarımız için kuruldu. Bu parti, bin yıldır varlığını, bu topraklardaki iradesini adaletle taçlandırdığı her zeminde kudret bulmuş bir milletin adaletten yana ihmal edilmişliğine kuruldu. Seçip de oy verdiklerinin kendisini unutmuşluğuna kuruldu." diye konuştu.

Ağıralioğlu, Anahtar Partinin, ülkeyi adaletle kalkındırmak için kurulduğunu belirterek, "Anahtar Parti, cumhuriyeti halkla buluşturmak için milliyetçi hareket hassasiyetiyle kuruldu." ifadesini kullandı.

"Yaklaşık 25 yıldır iktidarda bulunan partiye rekabet için kurulduklarını" söyleyen Ağıralioğlu, "Partimiz, sadece bize oy verenlerin değil, sağcısı, solcusu, Alevi'si, Sünni'si, dindarı, muhafazakarı, moderni, gelenekçisi neyi varsa, koca bir memleketin ay yıldızlı al bayrağı altında 'ben de varım' diyebilen herkesin partisidir." diye konuştu.

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini, siyasetin gayriciddi bir yere doğru savrulduğunu ileri süren Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi, yüzde 50+1 şartının değişmesi gerektiğini savundu.

