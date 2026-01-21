Anahtar Parti Denizli il binasına dev Türk bayrağı asıldı

Anahtar Parti Denizli İl Başkanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşanan olaylara tepki olarak Denizli'deki parti binasına dev Türk bayrağı astı.

Denizli'nin Çınar Meydanı'nda bulunan Anahtar Parti Denizli İl Binası'na asılan Türk bayrağıyla ilgili açıklamada bulunan İl Başkanı Hakan Saruhan, yaşanan gelişmeler karşısında sessiz kalamayacaklarını ifade etti. Saruhan, "Nusaybin'de yaşanan olaylar milletimizi derinden yaralamıştır. Devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu göstermek, milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak için Türk bayrağımızı il binamıza astık" dedi.

Hakan Saruhan, Türk bayrağının birlik, beraberlik ve bağımsızlığın simgesi olduğunu vurgulayarak, toplumun her kesimini sağduyuya davet etti.

Anahtar Parti yetkilileri, yapılan bu anlamlı hareketin herhangi bir ayrıştırıcı amaca değil, milli duruşun açık bir göstergesi olduğunun altını çizdi. - DENİZLİ