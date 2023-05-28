Ambulansla taşınan hastalar sandık başına gitti

VAN - Van'da ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için rahatsızlıklarından dolayı evden çıkamayan hastalar, ambulansla taşınarak sandık başına gitti.

Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu tarafından, bugün yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Van'da da saat 08.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. 2 bin 294 sandığın kurulduğu Van'da, 706 bin 611 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Bu çerçevede rahatsızlığından dolayı evden çıkamayan hastalar için Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin kendilerine tahsis ettiği ambulanslarla sandık başına gitti.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri de rahatsızlığından dolayı evinden çıkamayan Kadriye Yertürk isimli yaşlı kadını sedyeli ambulansla oy kullanacağı okula taşıdı. Yaşlı kadın ve eşi Burhanettin Yertürk oyunu sorunsuz kullandı.

Evde Sağlık Hizmetleri'nin çalışmalarından memnuniyetini dile getiren Kadriye Yertürk, sorunsuz bir şekilde oyunu kullandığını belirterek, kendisini sandığa taşıyan ekiplere teşekkür etti.