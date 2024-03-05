Amasya Valisi Yılmaz Doruk, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin makam aracının yangını hakkında açıklama yaptı

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin dün Tokat'ta kaza yapan makam aracının bu sefer de Amasya'da karıştığı araç yangınına ilişkin açıklama yaparak, "Yangın inceleniyor" dedi.

Makam aracını taşıyan çekicinin İstanbul yönüne giderken Amasya'nın Merzifon ilçesinde alevlere teslim olduğu yangınla ilgili inceme başlatıldığını belirten Vali Doruk, "İlk bilgilere göre motordan elektrik kaynaklı bir yangın olduğunu tespit ettik. Olay yeri inceleme ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kullanılmaz hale gelen çekici ve üstündeki hasar gören makam aracının inceleme yapılmak üzere parka çekildiğini anlatan Doruk, Tokat'ta tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan BBP Genel Başkanı Destici ile beraberindekilere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. - AMASYA