Amasya Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Mehmet Sarı, MHP'den 1. sıra milletvekili adayı oldu

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa ederek MHP'den aday adaylığı başvurusu yapmıştı.

"BEN AMASYA'NIN ADAYIYIM"

Sarı, istifa açıklamasında "2023 seçimleriyle alakalı olarak, bugün 4 yıldır devam ettirdiğim belediye başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben önümüzdeki süreçte milletvekili olarak, ülkemize, partimize hizmet etmek için aday oluyorum. Biz Amasyalıyız, ben Milliyetçi Hareket Partisinin milletvekili adayıyım, ben Amasya'nın adayıyım. Amasya'yı kim seviyorsa, 'ben Amasya'yı seviyorum' diyorsa ben onun adayıyım. Eğer sizde bana destek olur, yol arkadaşı olur, Ankara yolculuğunu beraber yaparsak, belediyemizde nasıl kapı yoksa, orada da kapım açık olacak." ifadelerini kullanmıştı.

1. SIRADAN ADAY GÖSTERİLDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, vekillik uğruna başkanlığı bırakan Sarı'yı aday gösterdi. Sarı Amasya'dan 1. sıradan milletvekili adayı oldu.

AMASYA'DAN KAÇ VEKİL ÇIKIYOR?

Seçimlerde Amasya'da 3 milletvekili çıkıyor. Mevcut dönemde 2 AK Parti'den 1 de CHP'den milletvekili bulunuyor.

MHP'nin Amasya'dan aday gösterdiği isimler şöyle:

