Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki kimdir?

Yerel yönetimleri incelemek üzere 6 ay İngiltere'de bulundu (1992). TODAİE'deki yüksek lisans eğitimini tamamladı (1998). İstanbul Üniversitesi'nde master, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde doktora yaptı (2011). Maliye Bakanlığı'nda kısa süre çalıştıktan sonra kaymakam ve vali yardımcısı olarak farklı il ve ilçelerde 14 yıl görev yaptı.

2003'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı görevine atandı.29 Mart 2004 yerel seçimlerinde Altındağ Belediye Başkanı seçildi ve 2004-2019 yılları arasında üç dönem görev yaptı. 2020-2022'de Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü olarak çalıştı.

7 Nisan 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı'na atandı. İyi derecede İngilizce bilen Veysel Tiryaki, evli ve üç çocuk babasıdır.