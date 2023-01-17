Altılı Masa'nın adayını kimin açıklayacağı belli oldu! Masanın en yaşlısı Temel Karamollaoğlu ismi duyuracak

Seçim tarihi yaklaştıkça Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da merak ediliyor. Aday belirleme süreci henüz belli olmazken kulislerde dikkat çeken bir iddia konuşulmaya başlandı. İddiaya göre Şubat ortalarında Saadet Partisi'nde gerçekleşen toplantı sonrasında masanın en yaşlısı Temel Karamollaoğlu tarafından aday açıklanacak.

Haziran 2023 Genel Seçimleri'nin öne alınması tartışılırken partilerin veya ittifakların Cumhurbaşkanlığı için aday belirleme zamanı da daralmaya başladı. Bu kapsamda Altılı Masa'nın aday belirleme süreci de devam ediyor. Masada bu sefer adayın kim olacağından ziyade kimin adayı açıklayacağı konuşulmaya başlandı.

ŞUBAT ORTASINDA AÇIKLANABİLİR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Ocak ayında Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde onuncu kez toplanan 6'lı Masa Adaylık için partiler kendi hazırlıklarını yapmaya başlarken, adayın ismine yönelik herhangi bir gelişme henüz yaşanmadı. 26 Ocak'taki İYİ Parti ev sahipliğinde yapılacak toplantıda da herhangi bir ismin zikredilmesi beklenmiyor.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU ADAYI AÇIKLAYABİLİR

İddiaya göre masanın ikinci turunun son toplantısına ev sahipliği yapacak Saadet Partisi'nde ise adayın isminin büyük ölçüde belirleneceği ifade ediliyor. Şubat ayının ortalarında yapılması beklenen bu toplantı sonrasında olası adayın kamuoyuna duyurulması planlanıyor. 6 liderin ortak katılacağı bir toplantı ile açıklanması beklenen adayın isminin ise masadaki en yaşlı isim olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tarafından duyurulacağı ileri sürülüyor.