YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Altılı Masa'da yer alan 5 partinin oy oranı Yeniden Refah Partisi'nin oylarının altında kaldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi tarafından 2022 yılında kurulan veKemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyen siyasi oluşum daha sonra Millet İttifakı adını almıştı. 31 Mart Yerel Seçimleri'ndeittifaksız olarak Türkiye'de lider parti olan CHP dışında geriye kalan 5 parti sandıktan beklediği sonuçları alamayarak toplamda yüzde 5,46 oy oranında kaldı. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 6,19 oy ile 5 partiyi tek başına geride bırakmayı başardı.

CHP, İTTİFAKSIZ BİRİNCİ PARTİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce kurulan ve ittifak ortaklığı yapan Altılı Masa'da CHP dışında kalan 5 parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçmenden beklediği desteği göremedi. CHP, 14'ü büyükşehir olmak üzere 35 belediye başkanlığını kazandı. İYİ Parti ise il olarak Nevşehir, 24 ilçe ve 4 belde kazanarak toplamda 29 belediyeyi kazanmayı başardı.

Altılı Masa'da yer alan 5 partinin oy oranı Yeniden Refah Partisi'nin oylarının altında kaldı

YENİDEN REFAH, 5 PARTİNİN TOPLAM OY ORANINI GEÇTİ

İttifaksız olarak yerel seçimlere giren partilerin oy oranları da belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre İYİ Parti yüzde 3.77, DEVA Partisi yüzde 0.33 oy alırken, Saadet Partisi yüzde 1.09, Gelecek Partisi yüzde 0.07, Demokrat Parti yüzde 0.20 oy alabildi. 5 partinin toplam oyu 5,46 ile Yeniden Refah Partisi'nin aldığı yüzde 6,19'luk oy oranına ulaşamadı. İYİ Parti dışında kalan diğer 4 partinin oy oranı ise toplamda yüzde 1,69 oldu.

Altılı Masa'da yer alan 5 partinin oy oranı Yeniden Refah Partisi'nin oylarının altında kaldı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Yeniden Refah Partisi Altılı Masa İYİ Parti 3.Sayfa Politika Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Ceyda Düvenci'nin sevgilisi kim? Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete sevgili mi? Meral Akşener istifa mı edecek? İYİ Parti'de neler oluyor? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajlarında son durum nedir? 1 Nisan Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Bakırköy Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu kimdir? Amasya Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Amasya Yerel Seçim sonuçları! Kalkım Beldesi Bağımsız Belediye Başkanı Zeynep Çelik kimdir? Zeynep Çelik kaç yaşında, nereli? Şanlıurfa Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Şanlıurfa Yerel Seçim sonuçları! 2024 LGS Başvuruları ne zaman? Başvurular uzatıldı mı? Başvuru nereden yapılır? Beyoğlu Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İnan Güney kimdir? İnegöl Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa İnegöl Yerel Seçim sonuçları! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Zeydan Karalar kimdir? 31 Mart 2024 Seçimi Tekirdağ Belediye Başkanı CHP Candan Yüceer oldu! Candan Yüceer kimdir, kaç yaşında? SEÇİM 2024! Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK açıklama yaptı mı? Bursa Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title