Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
Altan Öymen için TBMM'de düzenlenen törende, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin yan yana yer aldı.
Türk basınının ve siyasetinin duayen isimlerinden Altan Öymen, son yolculuğuna uğurlanırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törende dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
ÖN SAFTA BİRLİKTE YER ALDILAR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, törende ön safta birlikte yer aldı.
Uzun süredir kamuoyunda siyasi gerilimlerle gündeme gelen isimlerin cenazede yan yana görüntülenmesi kamuoyunun dikkatinden kaçmadı.