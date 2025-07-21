Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü

Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
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Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
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Altan Öymen için TBMM'de düzenlenen törende, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hikmet Çetin yan yana yer aldı.

Türk basınının ve siyasetinin duayen isimlerinden Altan Öymen, son yolculuğuna uğurlanırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törende dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

ÖN SAFTA BİRLİKTE YER ALDILAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, törende ön safta birlikte yer aldı.

Altan Öymen'in cenazesine damga vuran görüntü

Uzun süredir kamuoyunda siyasi gerilimlerle gündeme gelen isimlerin cenazede yan yana görüntülenmesi kamuoyunun dikkatinden kaçmadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıertugrul ceylan:

1 TANE GENÇ YOK SİYASET BUNAMIŞ DURUMDA.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıSu ile Çok Oluyor:

Hepsi baya genç gözüküyor to me.

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Haber YorumlarıSu ile Çok Oluyor:

Fıstık Gibiler maşşallah.

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıArif İnanç:

Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. İşte siyasetin güzel yüzü ancak cenazelerde olmamalı. Beyler, sayın vekiller bu ülke bizim. Ülkemiz için dik duralım. Siyaset gereği birbirimize düşman olmayalım. Halk ne sevmişse odur. Yapıcı işleri alkışlayalım. Yakışmayan halka izah edelim. Yetmedi mi? Lütfen.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAbdullah:

Eskiden kocakarılar birbirlerine "ahretlik" derlerdi! Nereden aklıma geldiyse...

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıYavuz:

hazır toplanmışken hikmet çetin’i de gömselerdi…

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