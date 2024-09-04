Alper Yeğin'den AK Parti dönemi için olay iddia: 1 Ocak'ta kilosu 750 TL'den 4.750 kilo baklava almışlar

İstanbul'un Sancaktepe İlçe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Eylül ayı 1. birleşim meclis toplantısında AK Parti döneminde yapıldığını iddia ettiği israfın boyutlarını tek tek ifşa etti.

AK Parti İlçe Başkanı'na seslenen Yeğin "Niye akrabalarını işe aldın? Çık anlatsana millete. Söylesene niye akrabalarını memur yaptırdın? Ya banane sayısından, 1 tane 10 tane 100 tane... Neye güvenerek yaptırdın? Kimin kimin akrabası olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz" dedi.

"BAZILARININ KONFORU BOZULDU"

Yeğin sözlerini şöyle sürdürdü; "Bir avuç azınlık var, düzeni bozuldu, konforu bozuldu, rahatları bozuldu. Ön kapıdan giriyorlardı, arka kapıdan çıkıyorlardı, maaşlarını alıyorlardı. Yok artık öyle bir düzen arkadaşlar. Kimmiş onun yeğeni, bitti, bitti arkadaşlar bitti artık.

"500 BİN PAKET KAHVE VERDİM, PARASINI VERİN DİYOR"

4 bin 750 kilo baklava almış adamlar ya. Ya söylemeyelim mi? Kilosunu 750 TL'den 1 Ocak'ta almış. Bugün kilosu 500 lira. Adam gelmiş diyor ki 'Ben 500 bin paket kahve verdim, parasını verin.' Gelmiş bana lokumun üzerinde AK Parti adayı Şeyma Döğücü'nün yazdığı kutuların parasını istiyor. Niye sosyal medyalardan yayınlıyoruz, herkes duysun, herkes bilsin diye.

"İLÇE BAŞKANININ ALTINA VERİLEN ARABA İSRAFTIR"

İsraf her AK Parti ilçe yöneticisinin birinci derecede akrabasını işe almaktır. Her meclis üyesinin akrabalarını işe almaktır. İlçe başkanının altına verilen araba israftır. Ona, buna, yakınlarına verilen ihaleler israftır. Hayali ihalaler israftır. Seçime 1 ay kala 400 milyon, 500 milyon bu belediyeyi borçlandırmak israftır. 3 ayda belediyenin 10 aylık bütçesini harcamak israftır. Niye biriniz çıkıp bu belediyenin borcuyla ilgili 'Sen yalan söylüyorsun' desin ya, diyebilir misiniz, diyemezsiniz"