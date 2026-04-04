Alparslan Türkeş Tavşanlı'da dualarla anıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucu lideri Alparslan Türkeş, vefatının 29'uncu yıl dönümünde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Tavşanlı Ülkü Ocakları tarafından organize edilen anma programı, tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirildi. Program kapsamında merhum Alparslan Türkeş ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. Yoğun katılımın gözlendiği programa siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma törenine AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer ve MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş da katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Programın ardından cami çıkışında açıklamalarda bulunan ilçe başkanları, Alparslan Türkeş'in Türk siyasi hayatındaki önemine değindi.

Ortak açıklamada bulunan ilçe başkanları, "Merhum Türkeş, vefatından 29 yıl sonra bile partileri birleştirebilen güçlü bir liderdir" ifadelerini kullanarak, Cumhur İttifakı ruhuyla birlik ve beraberlik vurgusu yaptılar. Türkeş'in fikirlerinin ve devlet adamlığının her zaman hatırlanacağını belirten başkanlar, anma programını düzenleyen Ülkü Ocakları yönetimine teşekkür etti.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği anma programı, yapılan ikramların ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı