Haberler

Alparslan Türkeş Tavşanlı'da dualarla anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurucu lideri Alparslan Türkeş, vefatının 29'uncu yıl dönümünde Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Tavşanlı Ülkü Ocakları tarafından organize edilen anma programı, tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirildi. Program kapsamında merhum Alparslan Türkeş ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. Yoğun katılımın gözlendiği programa siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma törenine AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer ve MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş da katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Programın ardından cami çıkışında açıklamalarda bulunan ilçe başkanları, Alparslan Türkeş'in Türk siyasi hayatındaki önemine değindi.

Ortak açıklamada bulunan ilçe başkanları, "Merhum Türkeş, vefatından 29 yıl sonra bile partileri birleştirebilen güçlü bir liderdir" ifadelerini kullanarak, Cumhur İttifakı ruhuyla birlik ve beraberlik vurgusu yaptılar. Türkeş'in fikirlerinin ve devlet adamlığının her zaman hatırlanacağını belirten başkanlar, anma programını düzenleyen Ülkü Ocakları yönetimine teşekkür etti.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği anma programı, yapılan ikramların ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

