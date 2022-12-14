Almanya'ya giden CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yargılanan İmamoğlu'na telefon

Çeşitli projeler hakkında incelemelerde bulunmak için bugün Almanya'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na telefon açtı. İki isim yaklaşık 15 dakika boyunca telefonda görüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK'ya üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıyor. Davanın bugün görülen karar duruşmasında savcı bir kez daha İmamoğlu için hapis ve siyasi yasak talebinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU ALMANYA'DA, CHP'LİLER SARAÇHANE'DE

İmamoğlu'nun davanın ertelenmesinin ardından CHP'lileri ve destekçilerini Saraçhane'deki İBB Binası önüne çağırmasının ardından bir takım ziyaretler için Almanya'ya giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'na telefon açtı.

15 DAKİKA BOYUNCA GÖRÜŞTÜLER

Elde edilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki telefon görüşmesinin 15 dakika sürdüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu, dava nedeniyle İmamoğlu'na desteklerini iletti.