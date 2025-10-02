Almanya Savunma Bakanı, İHA Tehditleri ile Mücadelede Daha Fazla Rol Bekliyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin insansız hava araçları (İHA) tehditleriyle mücadelesinde Alman ordusunun daha fazla rol almasını beklediği belirterek, "Avrupa ülkelerinde görülen İHA'lara müdahalede de net kurallar olmalı" diye konuştu.

Polonya, Romanya, Estonya hava sahalarının insansız hava araçlarıyla (İHA) ihlali, Danimarka ve Norveç havalimanlarında görülen İHA'ların oluşturduğu tehdit Avrupa'nın öncelikli gündemi olmaya devam ediyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile İsviçre Savunma Bakanı Martin Pfister'in Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında da Avrupa'nın hava güvenliği öne çıktı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ülkesinin, casusluk faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli nedenlerle Alman hava sahasına giren İHA'larıyla mücadelesinde Alman ordusunun fazla yetkilendirilmesini beklediğini söyledi.

Pistorius, İsviçreli mevkidaşı ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, Almanya İçişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı'na, ulusal sınırlar içinde tehdit olarak görülen İHA'ları düşürme dahil verilecek yetkilere ilişkin planlanan yasal düzenlemeye ilişkin soruyu cevapladı. Pistorius, henüz söz konusu düzenlemenin bakanlıkların görüşüne sunulmadığını, ancak çizilecek çerçevenin ve muhtemel müdahalenin koordineli olması gerektiğini vurguladı. Pistorius, Alman ordusunun tehdit içeren İHA'lara müdahale konusunda daha fazla yetkilendirilmesi gerektiğini belirtti. Pistorius, "Avrupa ülkelerinde görülen İHA'lara müdahale konusunda da net kurallar olması gerekir" dedi.

"İHA'lar nedeniyle Avrupa'nın hava savunmasında iş birliği her zamankinden önemli"

İsviçre Savunma Bakanı Martin Pfister de İHA'lar nedeniyle Avrupa'da hava savunması konusunda iş birliğinin güçlendirilmesinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. Pfister, "Polonya'dan Baltık ülkelerine oradan Danimarka'ya kadar uzanan bölgede yaşanan son olaylar güvenlik durumunun giderek karmaşıklaştığını gösteriyor. Siber saldırılar giderek artıyor. Demokratik ülkeler olarak iç politikada da giderek daha fazla zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Biz de uluslararası iş birliğini geliştirmek istiyoruz. İsviçre bu konuda henüz olması gereken noktada değil. Özellikle, birçok Avrupa ülkesi gibi, biz de henüz İHA saldırılarına karşı kapsamlı bir savunma sistemine sahip değiliz. Ancak bu konuda çalışıyoruz ve bu boşlukları nasıl doldurabileceğimize bakıyoruz" diye konuştu. - BERLİN