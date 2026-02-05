Haberler

Almanya, Moskova'daki diplomatını sınır dışı eden Rusya'ya tepki

Almanya, Moskova'daki diplomatını sınır dışı eden Rusya'ya tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli bir Alman diplomatını istenmeyen kişi ilan etmesine sert tepki gösterdi. Wadephul, kararın gerçek bir dayanağı olmadığını ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı istenmeyen kişi ilan eden Rusya'ya, "Sınır dışı kararının hiçbir gerçek dayanağı yoktur ve kabul edilemez" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul X sosyal medya platformunda yayınladığı video mesajında, Rusya yönetiminin Moskova'daki Alman Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı istenmeyen kişi ilan etmesine tepki gösterdi. Wadephul, "Bir Alman diplomatın Rusya'dan sınır dışı edilmesinin hiçbir gerçek dayanağı yoktur ve kabul edilemez bir durumdur. Çünkü diplomatlarımız yasalara ve kurallara uymaktadır. Rusya, diplomasi kisvesi altında gerginliği tırmandırmaya ve casusluk yapmaya devam ediyor. Rusya'nın bu yeni düşmanca hareketi de bu durumu değiştirmiyor. Bu, Rusya'nın diplomasi yerine haksız misilleme yöntemlerine başvurduğunu bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Almanya'nın geçtiğimiz ay Berlin Büyükelçiliğinde görevli bir askeri ataşe yardımcısını casusluk suçlaması ile istenmeyen kişi ilan etmesine tepki gösteren Rusya, bu sabah Moskova'da görevli bir Alman diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

Rusya'nın misillemesine neden olan olay, 22 Ocak 2026'ta yaşanmıştı. Almanya, Ukrayna vatandaşlığı da bulunan Alman "Ilona W." adlı kadının Kasım 2023'ten bu yana casusluk faaliyetleri kapsamında Berlin'deki Rus Büyükelçiliğinde görevli bir diplomat ile irtibatta olduğunun belirlendiğini öne sürmüştü. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı

Milyonların yapmak istediğini yaptı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı

Elden ele dolaşan gizemli fotoğraf! Milyonlar aynı soruyu soruyor
Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor

Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı

Yok artık Duran! Koca ülkeyi karıştırdı