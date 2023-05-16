Almanya'nın eski Başbakanı Merkel devlet ödülü ile onurlandırıldı

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti tarafından en yüksek üstün hizmet ödülü olan devlet ödülü Stadtspreis ile onurlandırıldı.

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti tarafından en yüksek üstün hizmet ödülü olan devlet ödülü Stadtspreis ile onurlandırıldı.

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti tarafından devlet ödülüne layık görüldü. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin en yüksek üstün hizmet ödülü olan devlet ödülü Stadtspreis ile onurlandırılan Merkel, ödülünü Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst'ün elinden aldı. Wüst Merkel'e hitaben yaptığı konuşmasında, "Alman halkının refahına yorulmak bilmez bağlılığından, olağanüstü insani başarılarından ve Almanya'nın dünyadaki itibarına yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı onurlandırılıyor" dedi.

"Kuzey Ren-Vestfalya ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılıyım"

Köln kentinde yapılan ödül töreninde konuşan Merkel, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti ile ayrılmaz bir şekilde bağının olduğunu vurgulayarak, "1990'larda bir milletvekili ve bakan olarak Bonn'da yaşadığım için Kuzey Ren-Vestfalya ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılıyım. Bonn benim için bir iş yerinden daha fazlasıydı. Orada yaşamaktan keyif aldım" dedi.

Merkel, devlet ödülünün yanı sıra verilen para ödülünü Köln kentinde bulunan bir yardım kuruluşuna bağışlayacağını söyledi.

" Angela Merkel'in çalışmaları ülkemizi birçok yönden şekillendirdi"

Ödül töreninde konuşma yapan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise, "Bugün güçlü bir kadını ve birçok insan için harika bir rol modeli onurlandırıyoruz. Angela Merkel'in çalışmaları ülkemizi birçok yönden şekillendirdi" diye konuştu.

Moderatörlüğünü Pınar Atalay'ın yaptığı etkinliğe yaklaşık 400 kişi katıldı. Törene katılanlar arasında eski Başbakanlar Armin Laschet, Jürgen Rüttgers ve Peer Steinbrück, Federal Meclis Başkanı Brbel Bas ve Federal Sağlık Bakanı Prof. Karl Lauterbrach ile Kuzey Ren-Vestfalya eyalet kabinesinin tamamı yer aldı. - KÖLN