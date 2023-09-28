Almanya ile İsrail Arasında Arrow 3 Savunma Sistemi Anlaşması İmzalandı

Almanya ile İsrail arasında Arrow 3 hava ve füze savunma sistemi alımına ilişkin iyi niyet anlaşması imzalandı. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Arrow 3 sisteminin Alman hava savunmasını geleceğe hazırlayacağını belirtti. İsrail Savunma Bakanı Gallant ise Almanya ile yapılan anlaşmanın İsrail ve Almanya'nın gerçek ortak olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Almanya ile İsrail arasında Arrow 3 hava ve füze savunma sistemi alımına ilişkin iyi niyet anlaşması imzalandı.

Başkent Berlin'deki Savunma Bakanlığında düzenlenen törende Alman Bakan Boris Pistorius ile İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant anlaşmaya imza attı. Törende ayrıca Arrow 3 sisteminin üretimine başlanabileceğine ilişkin anlaşma da imzalandı.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında, kısa sürede İsrail ile bu iyi niyet anlaşmasının imzalanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu, abartısız iki millet için tarihi bir gün." ifadesini kullandı.

Arrow 3 sisteminin Alman hava savunmasını geleceğe hazırlayacağını dile getiren Pistorius, "Arrow 3 ile balistik füzelere karşı koruma sağlayacağız." dedi.

Pistorius, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda uzun menzilli füzelerin henüz kullanılmamasına rağmen hava savunmasının ne kadar önemli olduğunun görüldüğüne dikkati çekerek, "Hava savunması çok önemli. Özellikle Avrupa'nın ortasındaki bizler için. İsrail, Almanya'nın, Avrupa'nın ve bizim güvenliğimiz için önemli katkı sağlıyor. Komşularımızın da kullanması için bunu (Arrow 3) NATO'nun koruyucu kalkanına entegre etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Buradaki imza ile Arrow 3 sisteminin alımı konusunda ilk adımın atıldığını dile getiren Pistorius, sistemin üretim süresinin uzun olduğunu ve 2025'in sonunda kullanılmasına başlanabileceği bilgisini paylaştı.

Pistorius, bu anlaşmayla İsrail ile Almanya arasındaki işbirliğini yeni bir boyuta taşıdıklarını ifade ederek, güvenlik ve savunma politikalarındaki işbirliğinin iki ülke arasındaki güveni de gösterdiğini kaydetti.

Savunma Bakanı Pistorius, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da genişletilmesi için de bir anlaşma sağlandığını sözlerine ekledi.

"Bu anlaşma, İsrail ve Almanya'nın gerçek ortak olduğuna dair somut kanıttır"

İsrail Savunma Bakanı Gallant da Almanya ile büyük bir anlaşma yapıldığını belirterek, atılan imzayla tarih yazıldığını söyledi.

"Bu anlaşma, İsrail ve Almanya'nın gerçek ortak olduğuna dair somut kanıttır." diyen Gallant, iki ülke ilişkilerinin hassas istihbarat sonuçları ve askeri bilgileri paylaşabilecek düzeye ulaştığını dile getirdi.

Gallant, Almanya'nın İsrail'in güvenliğini güçlü bir şekilde desteklediğini ifade ederek, "Bugün aynısını stratejik ortağımız Almanya için yapıyor olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, ülkesinin savunma sanayisinin dünyadaki başka ortaklarla da işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Yaklaşık 4 milyar avroya mal olacak Arrow 3 sisteminin, İsrail tarihinin en büyük silah anlaşması olduğu belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından silah alımı için 100 milyar avro fon ayıran Alman hükümeti, Arrow 3 sistemiyle Almanya ve komşu ülkelerin olası füze saldırılarına karşı daha iyi korunmasını hedefliyor.

İsrail-ABD ortak yapımı Arrow 3 hava ve füze savunma sisteminin Almanya'ya satılması için ABD, 17 Ağustos'ta onay vermişti.