Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: "Lübnan sivillerin bedelini ödediği, bir savaş alanı haline gelmemelidir"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Lübnan sivillerin bedelini ödediği, bir savaş alanı haline gelmemelidir" ifadelerini kullanarak, "Gazze'ye insani yardımlar acil olarak iyileştirilmeli, Batı Şeria'nın fiili ilhakını kabul edemeyiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, başkent Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrailli mevkidaşı ile görüşmelerinde iki ülke ilişkilerini, İran ve Lübnan bağlamındaki gelişmeler ışığında Orta Doğu'daki son durumu ele aldıklarını belirtti.

"İran savaşı hiçbir tehlike gelmeyecek şekilde sona ermeli"

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik dün gerçekleşen insansız hava araçları ve füze saldırılarını hatırlatarak İran savaşına değinen Wadephul, "İran'ın saldırılarını kınıyoruz. Bu çatışma sona erdirilmelidir. İran'dan İsrail için de bölge ülkeleri için de Avrupa için de artık hiçbir tehlike gelmeyecek şekilde sona erdirilmelidir. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilemez. İran, kapsamlı füze programından vazgeçmeli. İran'ın müzakere teklifini hemen kabul etmesi her geçen gün daha acil hale gelmektedir" dedi.

"Lübnan sivillerin bedel ödediği bir savaş alanı haline gelmemeli"

Ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarına dikkat çeken Wadephul, "Lübnan, sivillerin bedelini ödediği, genç neslin ebeveynlerinin evlerinin yıkıntıları arasında büyüdüğü bir savaş alanı haline gelmemelidir. Bu durumda İsrail'in komşuları da daha güvenli hale gelmez" dedi.

Lübnan hükümetinin Hizbullah'a karşı harekete geçmesi gerektiğini savunan Wadephul, "Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en şiddetli şekilde kınıyoruz, bu saldırılar artık sona ermelidir" ifadelerini kullandı.

"On yıllar sonra ilk kez Lübnan ve İsrail arasında doğrudan görüşmeler yapılıyor"

Lübnan'ın istikrarının anahtarının Lübnan devletinin güçlendirilmesinde yattığına inandıklarını belirten Wadephul, "On yıllar sonra ilk kez Lübnan ve İsrail arasında doğrudan görüşmeler yapılıyor. Bu durum, bölgede doğrudan diplomatik temasların da ilerleme sağlayabileceğine dair umut veriyor. Her iki tarafı da bu adımı atmaya teşvik ediyorum. Artık mavi hattın her iki tarafındaki sivilleri korumak, BM misyonunun mavi berelileri için güvenlik sağlamak ve uzun vadeli bir çözüm bulmak için sürdürülebilir bir anlaşmaya ihtiyaç var. Bu konuda bir ilerleme, tüm bölge için paha biçilmez olacaktır" dedi.

"Gazze'ye insani yardımlar acilen iyileştirilmeli"

İsrailli mevkidaşı ile Gazze'deki durum hakkında da konuştuklarını belirten Wadephul, "2 milyondan fazla insanın durumu iyileşmedi ve İran'daki çatışma nedeniyle bu durum gözden kaçmamalı. İnsani yardımın acilen iyileştirilmesi gerekiyor. Sınır geçişlerinin yeniden açılması önemli bir adımdır. Ancak hala yapılacak çok iş var. Almanya, uluslararası bir bağışçı olarak bu konudaki taahhüdünü sürdürüyor. Gazze'nin istikrara kavuşması, yardım görevlilerinin işlerini yapabilmelerini sağlamak İsrail'in güvenliğine de hizmet eder. Bunun için insani yardım görevlilerine yönelik malzeme ithalatı üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Hepimiz 20 maddelik planın şimdiye kadar olduğundan daha hızlı ve yoğun bir şekilde uygulanmasına odaklanmalıyız" dedi.

"Batı Şeria'nın fiili ilhakını kabul etmiyoruz"

"Filistinliler, istikrar için siyasi ve ekonomik bir geleceğe dair bir perspektife ihtiyaç duymaktadır" diyen Wadephul, "Alman Federal Hükümeti, iki devletli çözümü desteklemeye devam etmektedir. Bunun, Orta Doğu'da çatışmalara son vermek ve kalıcı bir barışı sağlamak için tek yol olduğuna inanıyoruz. Bunun bir ön şartı bu barış perspektifinin engellenmemesi ve bir Filistin devletinin kurulmasını engelleyecek fiili durumların oluşturulmamasıdır. Bu nedenle, İsrail'in yerleşim inşaatlarına devam etmesini büyük endişeyle izliyoruz, bunu fiili bir ilhak olarak görüyoruz. Bazı yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinli sivil halka uyguladığı şiddeti kabul edemeyiz, bunu açıkça reddediyoruz ve İsrail hukuk devletinin bu suçları soruşturmasını bekliyoruz" dedi.

"İran Hürmüz Boğazı'nda özgürlüğü kısıtlamaktadır"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise, "İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemeliyiz. Bizim için İran'ın nükleer silahlara sahip olup olmaması hayati öneme sahiptir" dedi.

Saar, "Rejim, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz yollarını, gemileri ve denizdeki balıkçı tekneleri engellemektedir. Bu denizlerin özgürlüğünü kısıtlamaktadır ve hepimiz için bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Lübnan konusunda toprak talebimiz yok"

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, "Lübnan konusunda herhangi bir toprak talebimiz yoktur. Lübnan hükümeti ile işbirliği yapacağız ve gelecekte barışa ve ilişkilerin normalleşmesine yol açacak bir yol haritasını birlikte belirleyeceğiz. Ancak bu Hizbullah gibi birliklerin etkisiz hale getirilmesiyle bağlantılı olarak görülmelidir. Ancak başka gruplar da vardır" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı